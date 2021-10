Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 17 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 17 ottobre 2021. Il weekend sta per finire. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo le stelle per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi ti alzerai dal letto con più forza ed energia di quanta tu ne abbia avuta negli ultimi giorni. E lunedì sarà perfino migliore! Dovresti organizzare qualcosa di piacevole, trascorrere la giornata in compagnia degli affetti e di amici. Cerca di liberarti di tutta quell’ansia che ti ha accompagnato finora – 3 stelle.

Toro

Oggi potrai contare sulla complicità di una magnifica Luna, se vorrai esprimere ciò che provi nei confronti di una persona. Questa giornata ti inviterà anche a fermarti per pensare a tutto quello che hai ottenuto finora, sentirti fiero del tuo lavoro. L’unico neo sarà rappresentato dai soldi: cerca di essere più oculato nelle spese – 3 stelle.

Gemelli

Oggi sarà un’altra giornata di grande nervosismo, per colpa della Luna in quadratura e di Venere in opposizione. Nel corso di questa domenica sarà facile vivere nuovi momenti di tensione in amore e in famiglia. Cerca di non scivolare in sterili provocazioni, ma fatti scivolare ogni cosa addosso – 2 stelle.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà uno di quei giorni in cui dovresti seguire le tue intuizioni. La Luna in Pesci aumenterà la tua parte più istintiva, la voglia di provare emozioni speciali, seguire la tua creatività. Chi in passato ha vissuto un conflitto di coppia, nelle prossime ore saprà come riavvicinarsi al partner per fare pace – 4 stelle.

Leone

Oggi dovresti mettere in stand by i pensieri riguardo il lavoro e concentrarti sull’amore. Venere in Sagittario potrebbe portarti fortuna, farti fare un incontro interessante o risvegliare dei sentimenti che credevi sopiti. Non perdere questa opportunità! – 4 stelle.

Vergine

Oggi servirà estrema cautela per fronteggiare la Luna in opposizione. Nel corso di questa giornata nasceranno momenti di disagio, forse affiorerà perfino lo stress maturato durante la settimana. Cerca di fare molta attenzione, specialmente in amore e in famiglia, non cedere alla tentazione di provocare – 2 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi meriterai il primo posto sul podio dei segni più fortunati. Hai dalla tua parte una schiera di pianeti importanti, decisa a farti raggiungere il successo in ogni ambito della tua vita. Forse non sarà sempre una passeggiata, ma alla fine ce la farai! La tua parola d’ordine dovrà essere: agire – 5 stelle.

Scorpione

Oggi avrai più forza in amore, grazie al passaggio lunare nel segno dei Pesci. Potrai riportare un po’ di serenità in casa e in famiglia e buttarti alle spalle le tensioni provate nei giorni passati. Le relazioni che cominceranno in questo momento, nasceranno sotto buoni auspici. Una persona del Sagittario ti sta preoccupando.

Sagittario

Oggi sarà una giornata un po’ nervosa, in amore e in famiglia. Ti converrà evitare le provocazioni e contare fino a dieci prima di aprire bocca. Forse stai avendo qualche ripensamento, non senti di provare un sentimento autentico oppure sei in apprensione per un parente. Cerca di mantenere la calma – 2 stelle.

Capricorno

Come indica l’oroscopo e la classifica di oggi ti sveglierai con una strana voglia di amare, di coccole. Sarà un piccolo assaggio di cosa sta per accaderti, quando Venere entrerà nel tuo cielo, a novembre. Anche i lavoratori più stacanovisti sentiranno il bisogno di accantonare i pensieri pratici per dare spazio ai sentimenti – 4 stelle.

Acquario

Oggi sarai pieno di forza, lucidità e un pizzico di fortuna, grazie alla presenza di Giove nel segno. Potrai fare programmi per il futuro, progettare, creare qualcosa di nuovo. Ciò che conta sarà cominciare ad affrontare ogni cosa con più serenità, senza quell’agitazione che ti ha afflitto finora – 3 stelle.

Pesci

Oggi la Luna nel tuo segno ti regalerà una buona vitalità e intuizioni importanti. Se qualcosa andrà storto, se avrai qualche problema, dovresti fidarti del tuo buonsenso, della tua forza e provare a risolverlo per conto tuo. Non cercare di continuo l’aiuto degli altri: hai tutte le risorse per farcela da solo! Anche in amore sarà importante prendere la situazione in mano – 4 stelle.