Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 18 al 24 ottobre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021. Abbiamo lasciato la prima metà di ottobre alle nostre spalle e adesso ci prepariamo ad affrontare la seconda metà del mese. Quali novità riserverà il cielo ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana sarà molto movimentata. Lunedì le stelle ti daranno buoni consigli: ti inviteranno a usare più diplomazia nelle situazioni. Mercoledì servirà la massima cautela, per tenere a bada una certa agitazione. Pe fortuna il weekend sarà molto promettente!

Toro

La settimana sarà piena di novità. Lunedì ti converrà soppesare ogni decisione, ogni documento che avrai tra le mai, mentre martedì potresti avere buone intuizioni. Non sottovalutarle! Venerdì l’amore potrebbe sorprenderti in maniera del tutto inaspettata.

Gemelli

Lunedì potresti fare conoscenze che si riveleranno utili per il futuro. Martedì potrai puntare al massimo: le stelle saranno dalla tua parte e ti daranno una grossa mano. Venerdì qualcuno avrà bisogno della consulenza di un professionista, forse un avvocato, per risolvere un problema.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko la settimana ti metterà a dura prova. Martedì sarai colto da alcuni ricorsi che ti faranno arrabbiare parecchio. Mercoledì dovrai armarti di grinta e coraggio per affrontare una sfida difficile. Sabato, invece, il Sole diventerà favorevole e ti regalerà una bella dose di vitalità in più.

Leone

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da inaspettate entrate e uscite di denaro, mentre martedì avrai successo, piacerai molto! Mercoledì si preannuncia un giorno all’insegna dell’amore e della passionalità, grazie a un plenilunio decisamente sexy…

Vergine

Lunedì e martedì sarai impegnato a risolvere una questione legale, probabilmente da un avvocato. Dovresti cercare un accordo. Per fortuna, da mercoledì le cose andranno molto meglio. Ci sarà un cambio di Luna che potrebbe portarti perfino guadagni imprevisti.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko la tua settimana sarà particolarmente proficua. Lunedì dovresti puntare su te stesso, senza timore, perché sarai sostenuto da stelle importanti. Mercoledì, se ti troverai in una guerra, alla fine vincerai tu! Giovedì, inoltre, potrebbe arrivare un’offerta che non dovrai rifiutare.

Scorpione

Lunedì, se ci sarà l’opportunità di un nuovo incarico, dovresti provarci! Mercoledì la Luna darà una marci in più al lavoro, a chi vuole fare carriera. Giovedì, invece, un ex potrebbe presentarsi di punto in bianco per farti alcune richieste.

Sagittario

La tua settimana comincerà in maniera intrigante. Lunedì l’amore ti chiamerà all’appello: rispondi senza riserve! Mercoledì potresti vivere un plenilunio particolarmente emozionante. Il giorno dopo, però, il lavoro pretenderà la tua attenzione: forse ti offriranno un nuovo impiego molto allettante.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana metterà a dura proba i tuoi nervi. Lunedì dovrai affrontare un confronto importante con i superiori, mentre martedì alcuni rivali particolarmente agguerriti tenteranno di ostacolarti. Potrai recuperare nel weekend, quando l’amore tornerà in primo piano e ti regalerà momenti emozionanti.

Acquario

Ti aspetta un inizio settimana piuttosto impegnativo. Lunedì avrai tra le mani delle carte scritte che, probabilmente, martedì dovrai presentare al notaio. Leggi con molta attenzione, prima di firmare! Venerdì la famiglia e i figli avranno bisogno di te.

Pesci

Questo inizio settimana ti vedrà più ambizioso e determinato che mai. Lunedì vorrai tutto, non sarai disposto ad accontentarti! Mercoledì un plenilunio vivace renderà la giornata particolarmente frizzante e piacevole, mentre venerdì qualcuno sarà impegnato in una compravendita.