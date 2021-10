Oroscopo Branko domani, 22 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 22 ottobre 2021. Mentre la settimana scivola via, un nuovo weekend sta per affacciarsi. Quali sorprese riserveranno i pianeti ai segni dello zodiaco? L’amore tornerà protagonista assoluto nella vita del Toro e del Capricorno, il Leone dovrebbe tagliare qualche ramo secco. Giornata che favorirà la carriera del Sagittario, mentre la Bilancia potrebbe trovare uno sponsor. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani ritroverai un po’ di energia e vitalità in più che dovresti sfruttare per coccolarti un po’, prenderti cura di te stesso. Perché non ricominci da un cambio look? In questa giornata potresti prenotare un appuntamento dalla parrucchiera e darci un taglio!

Toro

Domani, complice una bellissima Luna, si preannuncia una giornata intrigante. Le donne, in particolar modo, sentiranno un desiderio crescente di amore, di dare spazio ai sentimenti. D’ora in avanti la tua vita sentimentale potrebbe prendere una piega inaspettata.

Gemelli

Domani potrebbe servirti la consulenza con un esperto, forse un avvocato, per risolvere un problema pratico. Purtroppo, Venere in Sagittario potrebbe spingerti a essere troppo sbrigativo con gli altri, anche con un eventuale coniuge, con il rischio di peggiorare una situazione. Meglio usare la diplomazia.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il tuo umore migliorerà di gran lunga. Con la Luna in aspetto favorevole e fra pochi giorni anche il Sole, stai andando incontro a giornate più favorevoli. Nelle prossime ore alcuni amici preziosi ti mostreranno il loro affetto!

Leone

Domani sarà importante trovare la forza di chiudere subito una situazione, un progetto o un rapporto diventato inutile e dannoso. È tempo di cambiare, di guardare avanti e, per un segno coraggioso come il tuo, non dovrebbe essere un grosso problema!

Vergine

Domani si prospetta una giornata molto proficua, specialmente per il lavoro. Chi è alla ricerca della propria strada professionale, di un nuovo impiego, dovrebbe guardare oltre i confini nazionali. Un master, per esempio in lingue, sarebbe un’ottima opportunità per qualcuno!

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani, se hai in cantiere un progetto ambizioso da realizzare, dovresti cominciare a muoverti. Durante questa giornata potresti trovare perfino uno sponsor che crederà in te e sarà felice di finanziare la tua idea.

Scorpione

Domani sarà una di quelle giornate da prendere con le pinze. Nelle prossime ore potresti aver bisogno del commercialista, discutere di questioni delicate legate a un ex o a un famigliare. Cerca di avere calma e sangue freddo e tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Sagittario

Domani ti aspetta una giornata molto interessante, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La carriera, infatti, andrà a gonfie vele, potrebbero esserci novità importanti. L’importante sarà non fermarsi, perché stai vivendo un momento particolarmente fortunato.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà un giorno molto intrigante per l‘amore. La tua vita sentimentale tornerà in primo piano e più si avvicinerà il mese di novembre, più sarà facile che il cuore ricominci a battere per tutti i Capricorno. I cuori solitari dovrebbero cominciare a guardarsi attorno.

Acquario

Domani la Luna in quadratura potrebbe renderti un po’ agitato, forse perfino turbato. Nel corso della giornata potresti sentirti preoccupato per un membro della famiglia, forse un figlio. Cerca di contenere la tua tensione: sarà solo un momento passeggero!

Pesci

Domani le stelle favoriranno le trattative, gli accordi e gli affari. Se da tempo stai valutando una compravendita, dovresti approfittare delle prossime 24 ore per muoverti, fare un passo in avanti. Tutto quello che inizierai a fare adesso, ti regalerà belle soddisfazioni nei prossimi mesi.