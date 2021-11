Oroscopo Branko domani, 4 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 4 novembre 2021. Eccoci già alla seconda metà della settimana. Quali soprese stanno per riservare le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni dello zodiaco? SE vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai avere calma e sangue freddo, pe affrontare un malinteso in maniera ragionevole. Non lasciarti trainare dall’agitazione, dalle emozioni altrui, ma prova piuttosto ad aggrapparti a tutto il buon senso che troverai.

Toro

Domani ci sarà un novilunio difficile che ti richiederà estrema cautela. La tau fibra è forte, ma meglio non correre nessun rischio. Nelle prossime ore dovresti cercare di riposarti, evitare le distrazioni, essere prudente alla guida o nel maneggiare oggetti taglienti.

Gemelli

Domani dovrai fare i conti con un novilunio complicato che ti metterà in difficoltà. Nel corso della giornata ci sarà chi soffrirà di qualche disturbo fisico, come uno squilibrio ormonale o metabolico. Niente di cui allarmarsi, ma ti converrebbe arrivare all’inverno in piena forma.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ci sarà una Luna Nuova molto passionale che nascerà congiunta al Sole e a Marte, in un punto del cielo particolarmente luminoso per l’amore. Potrebbe scoppiare un’intensa passione che ti travolgerà e porterà scompiglio nella tua vita.

Leone

Domani ti aspetta un cambio di Luna alquanto difficile. Nelle prossime 24 ore occorrerà molta prudenza nella guida e nel praticare sport. Potresti avere qualche piccolo problema legato alla casa, un guasto improvviso, o dei piccoli fastidi fisici, ansia, insonnia, mal di denti.

Vergine

Domani la Luna in Scorpione potrebbe farti avere qualche inaspettato colpo di fortuna. Sarà un primo assaggio di cosa ti aspetterà nei prossimi giorni, quando il tuo Mercurio e Venere torneranno favorevoli. Tu potrai recuperare alla grande, in amore e nel lavoro.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il novilunio potrebbe offrirti una novità ghiotta nel lavoro. Nel corso di questa giornata potresti portare a buon fine un affare vantaggioso, un progetto importante o un accordo che ti regalerà belle soddisfazioni in futuro.

Scorpione

Domani, con la Luna nuova, tu tornerai in auge. Sarà l’inizio del tuo anno personale, e subito dopo arriverà anche Mercurio. Finalmente non sarai più isolato, chiuso, nascosto. Inoltre, il passaggio di Venere in Capricorno risveglierà in te il desiderio erotico, finora soffocato dai molti pensieri.

Sagittario

Domani il passaggio della Luna in Scorpione potrebbe provocarti alcuni pensieri di troppo. Nelle prossime ore qualche Sagittario sentirà crescere la voglia di riscoprire una passione, che in amore o legata al lavoro o ai viaggio. Cresce il desiderio di qualcosa di nuovo.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata fantastica. La Luna nuova ti porterà apprezzamenti sinceri, gratificazioni, riconoscimenti importanti. Le stelle ti regaleranno un amore coi controfiocchi, ma anche relazioni preziose per il lavoro e amici onesti e influenti.

Acquario

Domani un cambio di Luna difficile potrebbe suscitarti una profonda ansia. Qualcuno soffrirà perfino di insonnia o di qualche piccolo disturbo fisico. Occorrerà riguardarsi, fare molta attenzione a non strapazzarsi troppo. Evita le situazioni stressanti.

Pesci

Domani il novilunio nel cielo dello Scorpione potrebbe regalarti un’imperdibile opportunità all’estero, un contatto importante. Se sei un giovane alla ricerca della propria strada professionale, dovresti cogliere questa occasione al volo, perché potrebbe portarti lontano.