Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 5 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 5 novembre 2021. Eccoci al primo weekend di novembre. Quali stravolgimenti vivranno le vite di Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni zodiacali? Per scoprirlo, basta seguire il nostro oroscopo di oggi e la astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi occorrerà tutto il giudizio che raccoglierai per tenere a bada la tua stizza in amore. Dovresti evitare le reazioni di getto, altrimenti avvierai alcune vecchie dinamiche della coppia, dei dissapori che credevi superati. Da sabato, a poco a poco, ritroverai la pace. Parola d’ordine: prudenza.

11° – Leone

Oggi sarai reduce da 48 ore particolarmente litigiose e ne porterai i segni addosso. Anche se ritieni di essere dalla parte del giusto, dovresti imparare a farti le tue ragioni con più tatto. Prima di dire la tua, sarebbe meglio contare fino a dieci! Parola d’ordine: diplomazia.

10° – Acquario

Oggi sarà facile sentirsi sopraffatti dall’agitazione e dal caos. Il fatto è che adesso stai cominciando a fare qualcosa di nuovo, è come se fossi ripartito dal via e non sempre è facile farsi capire dagli altri. Specie poi se chi ti sta accanto, non ascolta le tue ragioni. Parola d’ordine: pazienza.

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai affrontare alcuni ostacoli provocati da una Luna insidiosa. Nel corso delle prossime giornate potresti incorrere in un ritardo, un contrattempo oppure in qualcuno che cercherà di boicottarti. Parola d’rodine: resistere.

Posizioni tiepide

8° – Toro

Oggi potrebbe capitare ancora un colpo di coda delle tensioni emerse nei giorni scorsi. Se così fosse, non cadere nella trappola! Evita di infilarti in nuove discussioni con il partner. Da qui in avanti comincerà un periodo di crescita importante, nel lavoro e in amore. Parola d’ordine: self control.

7° – Bilancia

Oggi dovrai usare estrema cautela nei rapporti interpersonali, specialmente se avrai a che fare con un Cancro o un Capricorno. Da qui in avanti non sarà più possibile tenere in piedi relazioni ambigue e finte. Tu stesso non avrai più voglia di essere sempre accomodante con gli altri. Parola d’ordine: autenticità.

6° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi tu stai per entrare in una nuova fase della tua vita, molto più positiva di quella appena trascorsa. Finalmente stai talmente occupato a fare progetti importanti, conoscere persone nuove che non avrai più il tempo e la voglia di ripensare al passato, a chi non c’è più. Parola d’ordine: andare avanti.

5° – Vergine

Oggi dovresti trovare il coraggio di affrontare un chiarimento importante, rimasto in sospeso in amore o in famiglia. Non aspettare il fine settimana, perché sarai più nervoso e poco lucido. Da sabato in poi ti converrebbe stare alla larga dalle persone negative o provocatorie. Parola d’ordine: chiarire.

Posizioni bollenti

4° – Cancro

Oggi avrai una forza e una sicurezza da fare invidia a chiunque! D’ora in poi saprai farti valere con chi non vuole stare a sentirti o non vuole capirti. Novembre sarà un mese in cui irrobustirai sempre più il tuo carattere, riprenderai in mano le redini della tua vita relazionale. Parola d’ordine: risolutezza.

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica ti sarai tra i segni più fortunati di questa giornata, ma non solo! Venere sarà nel tuo segno e ci resterà a lungo. Da quella posizione il pianeta aiuterà la tua crescita, sia professionale, sia sentimentale. Potrai cominciare a costruire una nuova vita, più felice e di successo. Parola d’ordine: successo.

2° – Scorpione

Oggi si prospetta una giornata particolarmente intrigante. La Luna, il Sole, Mercurio e Marte saranno nel tuo cielo: preparati a riscoprire emozioni che non provavi da tempo, il risvegli dei sensi, della passionalità. L’amore tornerà con irruenza nella tua vita. Parola d’rodine: passionalità.

1° – Sagittario

Oggi ti sei conquistato il primo posto della astro classifica. Stai recuperando il terreno perduto in passato. Cosa ancora più importante, stai ritrovando la voglia di rimetterti in gioco, facendo qualcosa di nuovo, percorrendo nuove strade inesplorate. Bentornato Sagittario! Parola d’ordine: osare.