Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 6 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 6 novembre 2021. Il primo fine settimana di novembre è appena cominciato. Quali novità riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e gli altri segni zodiacali? Per scoprirlo, basta seguire ogni giorno il nostro oroscopo di oggi e la astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Gemelli

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi comincerà un fine settimana in cui occorrerà tutta la prudenza che riuscirai a tirare fuori. Anche se dovessi imbatterti in un contrattempo irritante, cerca di mantenere la calma, ridici sopra, ma non arrabbiarti! Parola d’ordine: cautela.

11° – Pesci

Non cadere nello sconforto se oggi sarai nelle posizione fredde! Sarà un nuvolone di passaggio che rabbuierà un cielo altrimenti luminoso. La tua ripartenza è cominciata, ma nelle prossime 24 ore potrebbe capitare un piccolo episodo, forse un ritardo, che ti farà infuriare. Parola d’ordine: misura le parole!

10° – Toro

Da oggi sarà indispensabile adottare un comportamento più responsabile riguardo i soldi. Finora potresti aver messo mano al portafogli in maniera sconsiderata, ma da adesso in poi servirà più buon senso. Dovresti introdurre più regolarità nella tua vita. Parola d’ordine: sii responsabile.

9° – Vergine

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi potresti percepire un po’ di malcontento o di nervosismo intorno a te. Ora che Venere è tornata attiva, potrai riprendere in mano la tua vita amorosa e affettiva e migliorarla. Sfrutta questo weekend per fermarti a riflettere, capire cosa non sta funzionando. Parola d’ordine: medita!

Posizioni tiepide

8° – Bilancia

Oggi Venere si farà sentire parecchio! Il pianeta dell’amore ti inviterà con forza a chiarire con alcune persone, a risolvere quei problemi relazioni che hai rimandato a lungo. Ora non è più possibile nascondere la testa sotto la sabbia, altrimenti un piccolo malinteso si trasformerà in un muro invalicabile. Parola d’ordine: chiarimento.

7° – Acquario

Oggi potrai staccare la spina dai problemi degli ultimi giorni. Approfittane, per concederti un sabato in compagnia di persone divertenti, riposati, svagati, perché ne hai un gran bisogno. Se dovesse tornare a galla un po’ di agitazione, ignorala. Parola d’ordine: svago.

6° – Capricorno

Secondo l'oroscopo di oggi

5° – Scorpione

Oggi questa bellissima Venere in Capricorno solleticherà la tua voglia di amare. Si preannuncia un weekend ad alto tasso erotico, intenso ed emozionante. Anche i single più incalliti, allergici ai rapporti duraturi, potranno iniziare una relazione part-time. Parola d’ordine: passione.

Posizioni bollenti

4° – Ariete

Oggi finalmente ritroverai una bella carica di energia e la voglia di recuperare il terreno perduto, grazie a una magnifica Luna in Sagittario. Chi sta trascinando dei problemi di coppia, potrà parlarne con il partner, fare chiarezza. I cuori solitari desiderosi di uscire allo scoperto, saranno spalleggiati dalle stelle. Parola d’ordine: vitalità.

3° – Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di oggi e la classifica dovresti dare più spazio all’amore, provare a risvegliare i sentimenti che non provi da molto tempo. Nelle ultime settimane il lavoro ha assorbito tutte le tue energie, ma è arrivato il momento di pensare agli affetti, alle emozioni. Parola d’ordine: amare.

2° – Leone

Oggi e domani sarai il re indiscusso del divertimento. Te lo meriti, perché sei reduce di una settimana particolarmente pesante. Regalati due giornate all’insegna delle emozioni piacevoli, del relax, del divertimento insieme alle persone amate. Parola d’ordine: relax.

1° – Sagittario

Oggi la Luna sarà nel tuo segno a illuminare tutto il fine settimana. Adesso che stai recuperando forza e vitalità, aumenta il desiderio di libertà, di nuove avventure, viaggi ed emozioni intense. Insomma, stai tornando a essere il Sagittario di sempre! Parola d’ordine: ricostruire da zero.