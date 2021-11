Oroscopo Paolo Fox domani, 8 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 8 novembre 2021. Mentre il fine settimana sta scivolando via, un nuovo lunedì è ormai alle porte. Quali novità riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Per scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà importante armarsi di forza e affrontare la giornata e le difficoltà che incontrerai. Stai passando un periodo molto faticoso e le prossime 48 ore non saranno da meno. Cerca di tenere duro, perché il prossimo anno sarà ricco di novità interessanti. In amore dovresti sforzarti di mantenere la calma.

Toro

Domani potrai contare sul supporto di una Luna favorevole, se vorrai fare dei passi in avanti, trovare soluzioni ai tuoi problemi. D’ora in avanti dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare sul lavoro, migliorare la tua condizione professionale. Sono tanti i Toro che in questo momento stanno ricominciando da capo oppure si stanno prendendo un piccola pausa dagli impegni di ogni giorno.

Gemelli

Domani potrai ripartire alla grande dopo un fine settimana da dimenticare. Nelle prossime ore potrai guardare avanti e buttarti alle spalle i problemi che stai avendo in amore. Mai come ora senti la necessità di stare un po’ da solo e riflettere sul tuo futuro, su nuovi progetti importanti.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai sostenuto da un cielo molto forte che ti permetterà di avere successo. Se ti impegnerai e saprai metterti in gioco, potrai emergere. Progetta, organizza, proponi, perché le possibilità saranno tante! In amore, invece, dovrai fermarti e riconsiderare alcune questioni.

Leone

Domani sarà possibile risolvere un malcontento nato da pochi giorni. È probabile che tu abbia la sensazione di dare troppo a chi non lo merita o di aver lavorato troppo. Anche in amore, chi di recente ha avuto degli screzi, potrà correre ai ripari nelle prossime ore. Sono giornate in cui senti il bisogno di soddisfate molte tue esigenze.

Vergine

Domani dovrai cominciare a muoverti, a metterti in gioco, perché le stelle di novembre ti regaleranno molte opportunità interessanti. Molla ogni riserva e paura, il tuo orgoglio, e lanciati, sia nel lavoro, sia in amore. Il successo sarà a portata di mano. Chi è solo da tempo, potrà cominciare a guardarsi attorno.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e martedì saranno due giorni molto strani: meglio fare molta attenzione! Nelle prossime ore potrebbero esserci degli intoppi, dei rallentamenti, specie per chi sta portando avanti un progetto con un socio o un partner. Ti aspettano dei momenti un po’ confusi, complicati dal punto di vista relazionale.

Scorpione

Domani avrai la necessità di fermarti per riflettere bene sul tuo lavoro, sulla tua condizione economica. Purtroppo i molti pianeti a favore non risolvono tutti i tuoi problemi, anche se ti stanno aiutando a ritrovare più serenità. Giove e Saturno contrari danno ancora parecchio filo da torcere! Anche gli Scorpione che nelle ultime settimane hanno cambiato lavoro, ruolo o team, potrebbe sentirsi ancora insoddisfatti. Tenete duro! Meno male che in amore le cose stanno iniziando ad andare meglio.

Sagittario

Domani si preannuncia una giornata molto promettente. In questo periodo stai ritrovando una grande forza e il coraggio di sempre. Imprimi bene in mente le emozioni positive che hai vissuto nel weekend e le persone con cui le hai condivise, perché saranno un riferimento importante per il tuo futuro.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox da domani dovrai farti scivolare le cose addosso e concentrarti, piuttosto, sul tuo futuro, perché sarà molto interessante. D’ora in poi potrai portare la tua vita a un livello superiore. Ch ha in mente dei progetti di coppia importanti, a novembre potrà realizzarli.

Acquario

Domani e nei giorni successivi potrai ottenere belle gratificazioni personali. L’unico tuo cruccio potrebbe riguardare la forma fisica. Cerca di fare attenzione alla salute, ai momenti di distrazione. Lunedì sarà una buona giornata, ma qualcuno potrebbe accusare un piccolo disturbo fisico, forse ai piedi o alle caviglie.

Pesci

Domani sentirai crescere questo vento di cambiamento che ti ha travolto da alcuni giorni. Chi si è separato in malo modo, chi finora è dipeso da una persona ritroverà la forza di andare avanti con le proprie gambe. Finalmente riuscirai a ricostruire un tuo equilibrio interiore e un futuro più promettente. Il prossimo fine settimana ti aiuterà a sbarazzarti di un peso gravoso.