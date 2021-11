Oroscopo settimanale Branko: previsioni dall’8 al 14 novembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2021. Quali sorprese riserberà il mese di novembre ai segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una sfida professionale da subito, lunedì prossimo. Mercoledì dei consigli di validi amici ti aiuteranno in una situazione complicata. Il tuo sabato sarà all’insegna di alcuni giochi seduttivi.

Toro

La settimana inizierà in maniera inaspettata. Potrebbero spuntare un’occasione di lavoro ghiotta all’estero già da lunedì prossimo. Martedì dovresti concentrarti sui contatti, ampliare le tue conoscenze, inviare e-mail. Giovedì, invece, occorrerà molta cautela e riposo. Sarà importante curare la forma fisica e non fare le ore piccole!

Gemelli

Lunedì potrai andare a caccia di sponsor con buone chance di farcela. Martedì qualcuno sarà occupato a discutere di soldi in comune. Il prossimo fine settimana si preannuncia un po’ faticoso: sarebbe meglio trascorrerlo, facendo qualcosa di rilassante, come lo yoga o la meditazione.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì sarai traboccante di fascino e sensualità e non passerai di certo inosservato. Giovedì qualcuno sarà preso da alcun discussioni o decisioni legate all’azienda di famiglia, mentre venerdì arriveranno buone notizie dall’estero.

Leone

Lunedì sarai all prese con un leggero calo fisico. La stanchezza e lo stress accumulati nel tempo, si faranno sentire. Mercoledì un rivale molto aggressivo ti darà del filo da torcere, mentre sabato un segreto di famiglia potrebbe tornare a galla.

Vergine

Lunedì una Luna amorosa riporterà in auge l’amore, i sentimenti. Mercoledì dovresti candidarti a un nuovo lavoro, un nuovo ruolo, un’offerta allettante, perché avrai buone chance di successo. Domenica sarà la giornata adatta per affrontare un chiarimento importante con il partner.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì sarai alle prese con alcuni lavori o delle migliorie legate alla casa, alla tua abitazione. Mercoledì le stelle propizieranno gli affari, le attività di chi lavora nel commercio. Venerdì l’amore potrebbe bussare d’un tratto alla tua porta.

Scorpione

Lunedì le stelle faciliteranno le compravendite: meglio approfittarne! Martedì più di uno Scorpione sarà davanti a un notaio per firmare un contratto vantaggioso. Venerdì potresti ricevere una promessa d’amore che ti lascerà a bocca aperta.

Sagittario

La tua settimana inizierà decisamente bene! Lunedì potresti perfino ottenere un mutuo alla banca e realizzare un tuo sogno. Mercoledì qualche Sagittario sarà alle prese con la burocrazia, carte scritte da firmare, notai. Venerdì ti aspetta una giornata in famiglia. I tuoi famigliari potrebbero avere bisogno di te.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà col piede giusto, tant’è che lunedì passerai direttamente al contrattacco. Martedì saprai risultare simpatico e accattivante, capace di convincere le persone che avrai di fronte. Venerdì qualcuno riuscirà a firmare un contratto importante.

Acquario

Lunedì dovrai trovare la forza di reagire di fronte ai problemi e non cedere allo sconforto. Mercoledì il cielo ti inviterà a dare più amore alle persone vicine e mettere un po’ da parte le tue esigenze personali. Venerdì, invece, sarò consigliabile mettere una somma di denaro al sicuro. Dovresti fare più attenzione alle spese!

Pesci

Lunedì le stelle ti riserveranno un incontro tanto emozionante quanto imprevisto. Martedì sarà la giornata giusta per allargare la tua rete di contatti. Potrebbe tornare utile in futuro! Domenica sancirà un nuovo inizio. Finalmente la tua vita potrà avere una svolta importante.