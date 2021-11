Oroscopo Branko domani, 9 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani martedì 9 novembre 2021. Come proseguirà la settimana dei segni zodiacali? Ottime notizie per i segni di terra che potranno contare sulla complicità della Luna, amore in primo piano nelle vite dello Scorpione e dei Pesci. Per saperne di più, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani Plutone ti scoraggerà a rinunciare alla sfida, perché l’avversario è troppo forte, fuori dalla tua portata. Magari è protetto perfino da una potenza economica che non riusciresti a uguagliare. Nelle situazioni poco chiare, non ti muovi bene!

Toro

Domani dovrai dedicarti ai contatti, alle e-mail trascurate finora. D’ora in avanti sarà importante rimboccarsi le maniche e sistemare la tua situazione lavorativa, ricostruire, ricominciare da capo. Sfrutta le prossime giornate per allargare la tua rete di contatti, fare nuove conoscenze che potrebbero tornare utili in futuro.

Gemelli

Domani è probabile che sarai alle prese con faccende economiche, soldi e conti in comune. Questa Venere in Capricorno, oltre a favorire i finanziamenti e le sponsorizzazioni, allenta i cordoni della borsa dei famigliari disposti a darti un sostegno economico.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto delicata. Nel corso delle prossime ore l’ex coniuge potrebbe saltare fuori per avanzare delle richieste o discutere con te. Servirà calma e sangue freddo, per non cedere alle sue provocazioni!

Leone

Domani Marte in quadratura potrebbe crearti qualche fastidio fisico o fare emergere tutta la stanchezza accumulata nel temo. Ti converrà prestare più attenzione alla tua salute e, se ti farà sentire più tranquillo, fare un piccolo check up medico.

Vergine

Domani potresti incontrare una persona speciale, qualcuno da amare per tutta la vita. D’altronde la forza attrattiva di Venere è molto intensa e potrebbe richiamare molti nati in Vergine verso l’amore con grande potenza. Inoltre, Mercurio in Scorpione ti aiuterà a perdere la timidezza, il riserbo di sempre.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà una giornata buona per le compravendite, molto probabilmente immobiliari. Nei prossimi giorni Venere nel segno del Capricorno accrescerà il tuo interesse per la casa. Avrai voglia di aumentarne i comfort o cercarne una più comoda e bella.

Scorpione

Domani chi da giorni sta portando avanti una compravendita, potrebbe concluderla e ritrovarsi dal notaio per firmare le carte. Stai vivendo un momento importante, grazie ai tanti pianeti concentrati nel tuo cielo. Non sprecarlo, facendoti bloccare da ripensamenti o timori.

Sagittario

Domani sarà una giornata alquanto proficua dal punto di vista pratico ed economico. Venere da pochi giorni ti ha salutato e si è trasferita in Capricorno. Adesso, il pianeta dell’amore è diventato più pratico e ha cominciato a occuparsi amorevolmente dei tuoi immobili e dei tuoi finanziamenti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani, complice una Luna maliziosa, potresti provare una simpatia accattivante verso qualcuno, un incontro speciale o delle amicizie sincere e influenti, nuove relazioni che si riveleranno preziose per il lavoro.

Acquario

Domani sarà importante non cedere allo sconforto di fronte a nuovi ostacoli. Dovresti cercare di accettare con pazienza gli eventuali ritardi, gli impedimenti o le marce indietro, di sicuro provvisorie, che ti troverai ad affrontare adesso. Non puoi avere tutto e subito. Occorre un po’ più di spirito di sacrificio.

Pesci

Domani dovresti sfruttare al massimo l’influsso stimolante di Mercurio in Scorpione e dedicarti ad allargare la tua rete di contatti. È un buon momento per fare nuove conoscenze che ti saranno di grande aiuto in futuro, proponi, mettiti in gioco, esci allo scoperto!