Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 8 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 8 novembre 2021. Una nuova settimana è appena cominciata. Buone notizie per il Capricorno che nelle prossime ore ospiterà le due signore dello zodiaco nel segno, Luna e Venere. Anche i segni di acqua avranno validi alleati astrali, tra cui Sole e Mercurio. Quali novità riserveranno i corpi celesti in questa giornata? Per scoprirlo, basta seguire ogni giorno l’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna sarà in quadratura: brutta notizia. Sentirai il peso dei problemi professionali, forse dovrai affrontare perfino una prova complicata. Non te la sta passando bene sul lavoro, ma non dovresti sfogare la tua agitazione sul partner o in famiglia. Consiglio: non mollare! Dal 2022 arriverà anche la tua svolta.

11° – Bilancia

Oggi si preannuncia una giornata no per quel che riguarda i rapporti interpersonali. Nel corso delle prossime ore potrebbe nascere uno screzio con il partner, con un socio o un collaboratore. Servirà molta prudenza, soprattutto se state portando avanti un progetto importante insieme. Consiglio: cerca di non spazientirti al primo contrattempo.

10° – Cancro

Oggi sarà importante fare un passo indietro e riconsiderare alcune relazioni, amorose, affettive o di amicizia. La Luna e Venere in opposizione ti incoraggeranno ad affrontare i problemi in amore non ancora risolti. Qualcuno potrebbe perfino decidere di dare un taglio netto a un rapporto. Consiglio: sii onesto con te stesso.

9° – Scorpione

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai ancora fare i conti con diverse preoccupazioni nel lavoro. È vero che in questo momento il Sole, Marte e Mercurio sono nel tuo cielo e ti stanno dando una grossa mano. Ma quel Saturno contro non concede sconti. Perfino chi ha già apportato dei cambiamenti, nel team o nei compiti da svolgere, sentirà ancora un fastidioso malcontento. Ci vorrà pazienza, ma vedrai che la luce in fondo al tunnel arriverà presto! Consiglio: tieni duro e sii fiducioso. Manca poco alla tua rivalsa.

Posizioni tiepide

8° – Pesci

Oggi continuerà la tua lenta, ma progressiva risalita verso il successo. Ormai il peggio è alle tue spalle e davanti a te puoi già percepire l’arrivo di Giove a fine anno. Manca poco! Nel frattempo, la tua vita sta a poco a poco prendendo una piega migliore, sia in amore, sia nel lavoro. Novità, proposte, nuove opportunità all’orizzonte: coglile al volo! Consiglio: prendi al volo le nuove opportunità, senza timore.

7° – Acquario

Oggi si prospetta una giornata valida. Entro le prossime 24 ore potresti addirittura prenderti una piccola rivincita personale, ottenere un apprezzamento, una gratificazione che farà bene all’animo, dopo tanto lavoro. Cerca solo di non strapazzarti troppo, perché tra oggi e domani potresti avere un piccolo calo fisico, qualche acciacco passeggero. Consiglio: riguardati, non strafare.

6° – Leone

Secondo l’oroscopo di oggi si prospetta un giorno risolutivo. Nel corso di questa giornata potrai trovare alcune soluzione efficaci a un problema di lavoro o recuperare la serenità mancata in amore e in famiglia. Queste stelle ti aiuteranno a correre ai ripari, se di recente sei stato in mezzo a qualche contrasto. Consiglio: cerca di farti scivolare le cose addosso, lascia andare i risentimenti.

5° – Toro

Oggi potrai contare su un surplus di energia che ti offrirà la Luna. Sfruttalo al massimo per cercare di risolvere i tuoi problemi pratici, a partire da quelli professionali, perché adesso sarà possibile. Purtroppo, non saranno pochi i Toro che dovranno ripartire da zero con un’attività, un lavoro o un progetto, Questo è il momento migliore per muovere i primi passi. Consiglio: guardati intorno, rifletti bene, ma poi muoviti!

Posizioni bollenti

4° – Gemelli

Oggi ritroverai nuova forza e vitalità, una boccata di ossigeno dopo alcune giornate piuttosto cupe. Finalmente Venere non è più opposta e tu potrai recuperare la serenità che ti è mancata finora in amore e in famiglia. Se, però, di tanto in tanto, avrai bisogno di allontanarti e riflettere sul tuo futuro, fallo, senza la paura di ferire qualcuno. Consiglio: rifletti con cura sui nuovi progetti di lavoro, organizzati, programma i prossimi passi.

3° – Vergine

Come suggerisce di fare l’oroscopo di oggi e la classifica ti sei di diritto nelle posizioni hot, quelle più fortunate. Con la Luna e Venere in Capricorno, Mercurio nel segno dello Scorpione, finalmente stai ritrovando forti alleati nel cielo. D’ora in avanti il successo sarà a portata di mano. Quanto riuscirai a ottenere dipenderà solo da te, da quanto sarai disposto a metterti in gioco. Consiglio: buttati, mettiti in gioco, sia in amore, sia nel lavoro.

2° – Capricorno

Oggi sarai ufficialmente uno fra i segni più favoriti del momento. Ormai hai ritrovato forza e consapevolezza e non sarai più disposto a fare rinunce. Chi ti sta vicino, dovrà camminare al tuo passo, senza incertezze. Sei affamato di successo, di rivalsa, di quella serenità che ti è mancata negli ultimi tempi. Consiglio: progetta, programma, osa, perché potrai raggiungere ogni traguardo che ti prefiggerai.

1° – Sagittario

Oggi ti porterai dietro le emozioni intense, le belle sensazioni provate durante il weekend. Memorizzale bene, perché dovranno diventare il tuo riferimento d’ora in avanti. Stai ritrovando la forza di sempre, la motivazione, il coraggio, la voglia di recuperare quella passione che forse ti è un po’ mancata. Ottimo. Avanti a tutta birra! Consiglio: segui il tuo cuore.