Oroscopo Paolo Fox domani, 10 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 10 novembre 2021. Siamo già a metà settimana. La Luna sta per traslocare nel cielo dell’Acquario e sarà nuovo brio ai segni di aria. Il Sole, Mercurio e Marte in Scorpione saranno un valido supporto per il Cancro e gli altri segni d’acqua. Come cambieranno i giochi nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai recuperare terreno e perfino ottenere buoni risultati. Negli ultimi tempi sei stato in conflitto non tanto perché le cose non andassero avanti, ma piuttosto perché procedevano molto lentamente. Ti stai muovendo bene, ma quello che fai non ti da il successo che vorresti. Domani si profila un giorno importante per la vita sentimentale.

Toro

Domani e giovedì avrai bisogno della massima cautela, soprattutto in amore. Dovrai sforzarti di non scaricare sul rapporto di coppia l’agitazione che ti prenderà nel lavoro. Sono giornate ad altissimo rischio conflitti con un team, con una società: cerca solo di non alzare il tono in famiglia, se rientrerai a casa nervoso. Sii paziente!

Gemelli

Domani e giovedì avrai la certezza assoluta che le idee che stai portando avanti siano molto valide. Sarai protetto da un cielo molto promettente per il lavoro, ma anche per l’amore. Se lo scorso weekend ci sono stati problemi di coppia, d’ora in poi sarà possibile risolvere, superare ogni cosa.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai l’urgenza di escludere dalla tua vita chi ti ha ferito in passato. Si preannunciano giornate valide per crescere, cambiare ciò che non va della propria vita, a cominciare dal lavoro. La tua professione è ripartita dopo un momento di stallo. Forse ora non sarà così gratificante, ma per lo meno lavori con più serenità. In amore ci saranno novità importanti, ma fa’ attenzione che ne valga la pena!

Leone

Domani e giovedì servirà la massima prudenza, per non dare in escandescenze. Saranno 48 ore in cui potresti distrarti, andare in confusione o, peggio ancora, perdere le staffe con qualcuno, forse con il partner. Le persone intorno a te dovranno prenderti con le pinze!

Vergine

Domani sarà una giornata ricca di emozioni. Finalmente hai ritrovato carisma e fiducia in te stesso, sarà difficile ignorarti! Nei prossimi giorni qualcuno s’imbatterà perfino in un amore improvviso e travolgente o forse due… Adesso hai ripreso in mano le redini della tua vita.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potresti sentirti dubbioso nei confronti del rapporto di coppia, forse arriverai perfino a farti qualche domanda in più. In questo momento ti senti poco amato dal partner, forse avresti bisogno di fare qualcosa che consolidi la relazione, un’attività insieme che vi appassioni. Occhio a domenica, perché sarà una giornata complicata!

Scorpione

Domani e dopo domani saranno due giornate molto stressanti: cerca di usare estrema cautela, soprattutto se frequenterai un Acquario o un Leone. Forse non accadrà nulla di così preoccupante, ma in alcuni casi potrebbe trasformarsi in un evento pesante. Sei in apprensione per una persona? Prova ad avere calma e sangue freddo.

Sagittario

Domani e giovedì si preannunciano due giorni interessanti per i rapporti interpersonali, per chi vorrà ampliare i propri contatti. D’ora in avanti avrai energia e motivazione a sufficienza per cominciare a fare programmi in vista del 2022. Nei mesi primaverili ci ranno molte novità che bolleranno in pentola! Ti aspetta un biennio ricco di forza e di cambiamenti.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani potrai cominciare a recuperare in amore. Adesso sarà utile cercare di capire di chi ti puoi fidare, chi non ti tradirà. Per te la fiducia in un rapporto è essenziale, perché il partner diventa un punto di riferimento importante nella tua vita. Se lo perdessi soffriresti molto più di altri. Ti aspettano giorni molto movimentati, pieni di novità.

Acquario

Domani la Luna nel segno ti metterà agitazione, eccitazione, perfino fervore. Approfittane, per fare di più, per trovare nuove idee creative. In amore prova a farti scivolare le cose addosso, non cadere nella trappola delle discussioni inutili. Sii prudente con i soldi, perché Mercurio dissonante potrebbe provocare qualche problema economico.

Pesci

A poco a poco stai per avvicinarti a una parte della settimana particolarmente stimolante. Tra venerdì e domenica avrai dalla tua parte la Luna e Venere. Questo vuol dire che l’amore andrà molto meglio, ci saranno novità, incontri, riappacificazioni importanti! Anche sul fronte lavorativo potrai aspettarti novità eclatanti da qui fino al prossimo febbraio.