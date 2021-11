Oroscopo Paolo Fox domani, 12 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 12 novembre 2021. Come si evolverà la settimana sei segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco per chi vuole un’anteprima sulla giornata di venerdì, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un fine settimana molto allettante, che si concluderà con l’ingresso della Luna nel tuo cielo. Potrai recuperare in amore, se di recente ci sono stati tensioni nella coppia. Molto interessanti nuovi amori, mentre le avventure, le storie clandestine potrebbe creare dei problemi.

Toro

Domani comincerà un fine settimana che potrebbe regalarti una piccola tregua dai problemi e dai conflitti dei giorni passati. Sfruttalo, per dare spazio ai sentimenti, per trovare conforto nel rapporto di coppia. Le ultime 48 ore ti hanno visto perdere le staffe e forse prendere anche una decisione piuttosto drastica sul lavoro. Concediti alcuni giorni di relax.

Gemelli

Domani dovrai fare un po’ di attenzione, perché ci sarà un rischio alto che riemergano i dissapori e le tensioni emerse lo scorso weekend. In amore e in famiglia sarà importante farsi scivolare le cose addosso, ma tu sei diventato più forte e consapevole, non avrai grossi problemi nel farlo!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato crescerà un gran desiderio di chiarimenti in amore. Venere in opposizione non sarà troppo buona con le relazioni traballanti, quelle extraconiugali o quelle in crisi da tempo. Tu, invece, desideri provare più emozioni, novità: ci vorrà molta pazienza! I più rassegnati, finiranno col pensare che staranno meglio per conto loro.

Leone

Domani avrai una bella carica di energia in più, dopo alcuni giorni in cui sei stato alquanto fiacco. Oltretutto, domenica le stelle ti aiuteranno a riavvicinarti a una persona, rimediare a uno screzio in amore. Purtroppo, non tutti i problemi di lavoro saranno risolti. Serviranno ancora tanta pazienza e coraggio, specie se da poco hai dovuto accettare un nuovo ruolo contro voglia.

Vergine

Domani la Luna entrerà nel segno dei Pesci, perciò sarà in opposizione. Ti aspettano due giorni nervosi, con il rischio di discutere o di soffrire qualche piccolo acciacco in più. Nonostante questa nuvola di passaggio, tu rimani uno fra i segni più forti del momento. Novità intriganti, nel lavoro e in amore!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e sabato saranno le giornate più adatte per ricucire uno strappo che si è formato in amore. Non aspettare domenica, perché la Luna in opposizione ti renderà le cose più difficili. Le prossime 48 ore potrebbe suscitarti perfino buone idee e intuizioni per il lavoro: non sottovalutarle! Sono molti i Bilancia che in questo periodo non si sentono del tutto valorizzati nella loro professione. Senti la necessità di trovare soluzione diverse.

Scorpione

Domani e dopodomani saranno due giorni molto promettenti, per il lavoro e per l’amore. Finalmente recupererai molta forza e vitalità, necessari dopo le ultime 48 ore! Approfittane, per ritrovare passionalità, per dichiararti a una persona che ti piace, dare spazio alle emozioni più belle.

Sagittario

Domani e sabato dovrai usare cautela, per gestire al meglio il tuo malumore nei confronti di qualcuno, possibili ritardi e contrattempi e forse perfino un po’ di stanchezza. Prova a rimandare a domenica le decisioni e le discussioni importanti, perché nelle prossime 48 ore rischierai solo di stare peggio. Tieni duro!

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani partirà un weekend molto interessante. Avrai una Luna valida, Venere nel segno: ottimi presupposti per riprendere la propria vita sentimentale in mano. Anche i più introversi dovrebbero approfittarne! Stelle di grande aiuto anche per le libere professioni, mentre i lavoratori dipendenti stanno decidendo di allontanarsi da contesti poco soddisfacenti.

Acquario

Domani comincerà un fine settimana che ti restituirà un po’ di calma, dopo una settimana molto indaffarata. Sfrutta le prossime giornate, specialmente domenica, per riposarti e passare del tempo con il partner. Fai attenzione a non perdere le cose, a maneggiare oggetti taglienti e altre azioni simili, perché in questo periodo sei particolarmente distratto.

Pesci

Domani comincerà un weekend molto stuzzicante con il passaggio lunare nel tuo cielo. Finalmente ritroverai forza e determinazione e potrai perfino fare scelte radicali in amore. Qualcuno sarà pronto a voltare pagina, qualcun altro potrà decidere se continuare una storia oppure no. Saranno dei giorni illuminanti per tanti versi!