Oroscopo Branko domani, 13 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani sabato 13 novembre 2021. Siamo alle porte di un altro fine settimana. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo dello stimato astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti ritrovarti coinvolto in alcuni giochi di seduzione. Fai molta attenzione, però, perché Venere nel Capricorno stuzzicherà la tua voglia di avventure piccanti e di golose trasgressioni. Se sei in coppia e ti sfuggirà uno sguardo birichino, rischierai d’incappare in tensioni e liti.

Toro

Domani l’amore potrebbe tornare in auge, se gli darai spazio. Chissà che un’amicizia profonda non ti colga alla sprovvista e non si riveli qualcosa di più, che un amico importante non diventi anche amante appassionato. L’importante sarà ascoltare il cuore e non la ragione.

Gemelli

Domani sarà un giorno molto delicato. Dovrai avere particolare prudenza, perché le stelle potrebbero crearti qualche fastidio alla forma fisica, I disturbi cronici tenderanno a riacutizzarsi: meglio fare un rapido check up per prevenirne il ritorno!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani partirà un periodo molto stuzzicante in amore. Il tuo cuore potrebbe cominciare a battere per qualcuno. Non reprimere queste emozioni, ma lasciale esprimere in piena libertà. Sarà un nuovo inizio, dopo un periodo buio.

Leone

Domani potrebbe emergere un segreto di famiglia taciuto finora. Occorrerà affrontare la situazione con cautela e buonsenso e non lasciarsi prendere da una reazione emotiva. Adesso che hai ritrovato più energia e lucidità, potrai destreggiarti con saggezza.

Vergine

Domani dovrai usare molta cautela, perché la Luna in opposizione potrebbe procurarti un malessere fisico, un po’ di stanchezza o di nervosismo. Prova a riguardarti un po’, riposati e non fare le ore piccole. Da domenica pomeriggio potrai recuperare.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani le stelle ti incoraggeranno a concentrarti sulla tua professione, metterci più impegno, perché potrai ottenere belle soddisfazioni. Venere in Capricorno supporterà proprio la sfera pratica: non sprecare questa opportunità.

Scorpione

Domani inizierà un bel weekend, sotto ogni punto di vista. In amore potrai contare sulla complicità di Luna e Venere. Per quel che riguarda la tua professione ci penserà Mercurio, pianeta degli affari, ancora nel tuo cielo. Novità interessanti all’orizzonte.

Sagittario

Domani la Luna in quadratura potrebbe sciupare questo inizio weekend. Nel corso della giornata salirà un po’ di fiacchezza o del nervosismo. Qualcuno farà i conti con un lieve calo fisico: meglio fare attenzione, non eccedere a tavola e nel bere, non fare le ore piccole!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si profila una giornata splendida, soprattutto per i sentimenti. L’amore sarà un sogno per molti Capricorno, che siano impegnati o single. Ciò che conta sarà mettersi in gioco e sfruttare al massimo questo momento magico.

Acquario

Domani sarà importante cominciare a preparare il terreno, tenersi stretto quello che hai raggiunto in ottobre, ma imparare anche ad accettare i ritardi, gli ostacoli, le marce indietro, provvisorie, che dovrai affrontare adesso. Sii paziente, perché i tempi non sono ancora maturi.

Pesci

Domani ritroverai una grande passione che non sentivi da tempo. Sarà merito della presenza lunare nel tuo cielo, di Marte e Mercurio nell’amico Scorpione, ma anche di questa bellissima Venere nel segno del Capricorno. Sarà l’inizio di una rinascita, in ogni senso.