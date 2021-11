Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 15 novembre 2021, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Una nuova settimana novembrina sta per affacciarsi. Quali saranno i segni favoriti e quali, al contrario, saranno messi sotto torchio dalle stelle? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani il Sagittario sarà favorito in amore. Giornata stuzzicante soprattutto per i flirt, le avventure travolgenti. Per il Capricorno potrebbero nascere dissapori in famiglia, forse con i figli. Occorrerà un po’ di cautela in più. Domani l’Acquario avrà bisogno di qualche accortezza in più, di riguardarsi, prestare attenzione alla forma fisica. Infine, domani i Pesci saranno coinvolti in una contrattazione serrata, per portare a buon fine un affare importante. Non mancherà l’appoggio dell stelle.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come avvisa l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì il Sagittario sarà supportato da una splendida Luna che risveglierà i sentimenti, la voglia di amare. Il Capricorno domani continuerà a essere protagonista del momento, anche se verso sera potrebbe accusare un leggero calo fisico. Niente di grave! Qualche perplessità riguardo il lavoro e i soldi per l’Acquario che, comunque, sta ritrovando la voglia di successo. Infine, i Pesci domani avranno una giornata molto interessante. Le stelle incoraggeranno anche i più reticenti a mettersi in gioco, a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle.