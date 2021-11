Oroscopo Branko domani, 18 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 18 novembre 2021. Eccoci già al giro di boa per questa settimana. La Luna sarà nel cielo del Toro e darà nuova verve ai segni di terra, mentre Marte riempirà di forza e tenacia lo Scorpione e il Cancro. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto interessante. Nel corso delle prossime ore ti potresti ritrovare in banca per discutere di soldi e finanziamenti utili a concludere un affare importante. Si tratterà di un piccolo passo in avanti verso il tuo grande recupero.

Toro

Domani dovrai fare i conti con una Luna alquanto impegnativa. Se ci sarà una sfida importante da affrontare armati di prudenza e buonsenso e potrai superarla. Nelle prossime ore sarà importante conservare i tuoi nervi ben saldi e non lasciarti prendere dall’agitazione provata negli ultimi giorni.

Gemelli

Domani occorrerà molta cautela se incapperai in alcuni imprevisti irritanti. Non t’innervosire, ma sii paziente e concentrato sui tuoi progetti. Da venerdì le cose andranno meglio e una splendida Luna nel segno ti regalerà una bella carica di energia e di vitalità.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata promettente. Tu potrai mettere a segno un bel colpo a patto che collabori con gli altri. Non fare tutto da solo, ma delega alle persone vicine. Sei circondato da una squadra di validi collaboratori.

Leone

Domani la Luna in quadratura potrebbe amplificare un verto nervosismo. Ti converrebbe evitare situazioni stressanti e piuttosto concederti alcune ore di relax, magari a una spa. Cerca di farti scivolare le cose addosso e non cedere alla tentazione di rispondere alle provocazioni.

Vergine

Domani sentirai intensamente la forza di attrazione di Venere che ti richiamerà verso l’amore con grande potenza. È un cielo strano, bello, ma forse troppo coinvolgente. Dovresti dire di sì, senza esitare, senza aver paura di rimanere di nuovo scottato!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani i parenti aiuteranno chi si troverà in difficoltà con i soldi. Se avrai bisogno di un finanziamento per un progetto, per un lavoro in casa, nelle prossime ore potrai chiederlo in famiglia. Ci sarà una persona felice di darti una mano.

Scorpione

Domani ci sarà una Luna sarà ancora difficile potrebbe crearti qualche problema di troppo. Meglio avere prudenza. Se dovrai affrontare un ex determinato a fare delle richieste, ti converrebbe sentire il parere di un legale, prima di prendere una decisione.

Sagittario

Domani sarai sostenuto da un grande cielo. Dovresti sfruttarlo al massimo, facendo domanda per un ruolo, un incarico o un lavoro che desideri da tempo. D’ora in avanti potrai prefiggerti traguardi ambiziosi: le stelle ti daranno una grossa mano a raggiungerli entro i prossimi mesi.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si prospetta un giorno molto fruttuoso, un po’ come tutto questo periodo, D’altronde tu sei il segno del momento e d’ora in poi potrai puntare dritto al successo. Nelle prossime ore avrai diverse occasioni d’oro di mettere in campo talento e idee vincenti.

Acquario

Domani dovrai riguardarti un po’, per contrastare gli effetti di questa Luna in dissonanza. Nel corso della giornata potresti soffrire di qualche leggero disturbo fisico, provare un po’ di stanchezza o forse ti riscontreranno una piccola carenza di ferro. Sii prudente!

Pesci

Domani sarà una giornata proficua per molti Pesci. Chi ha appena concluso una compravendita, una trattativa importante nelle prossime ore potrebbe già trovarsi di fronte a un notaio per firmare delle carte. Leggete con attenzione, ma poi firmate!