Oroscopo Branko domani, 19 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani venerdì 19 novembre 2021. Un nuovo fine settimana è alle porte. La Luna entrerà nel cielo dei Gemelli e regalerà nuova vitalità ai segni d’aria. Venere, sempre in Capricorno, riporterà l’amore in primo piano nelle vite della Vergine, del Toro e naturalmente del Capricorno. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rds e de Il Messaggero, Branko.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle favoriranno tutte le faccende di carattere economico e burocratico. Se stai cercando un finanziamento per portare avanti una compravendita, dovresti approfittare di questa giornata e avanzare una richiesta in banca.

Toro

Domani ci sarà un plenilunio difficile. Anche se hai una fibra forte, dovrai assolutamente riguardarti, perché potresti accusare un lieve calo fisico. Sii prudente alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti, cauto se viaggerai, morigerato a tavola.

Gemelli

Domani ti converrà controllare tutto, non essere frettoloso e nemmeno imprudente nel lavoro. Sarà una giornata in cui potresti incappare in qualche piccolo contrattempo, un imprevisto che ritarderà o rallenterà i tuoi progetti. Meglio fare molta attenzione.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata adatta ai buoni incontri, grazie a un cambio di Luna favorevole. Nelle prossime ore potresti perfino vivere un susseguirsi di emozioni piacevoli, sia nel lavoro, sia in amore.

Leone

Domani dovrai affrontare le conseguenze di un cambio di Luna piuttosto stressante. Occorrerà avere particolare prudenza alla guida, se praticherai sport. Qualcuno potrebbe perfino soffrire di attacchi d’ansia, insonnia o altri piccoli disturbi fisici. Avresti bisogno di staccare!

Vergine

Domani, grazie a una magnifica Luna nel cielo dell’amico Toro, a Venere in Capricorno e Mercurio, Marte nel segno dello Scorpione sarà una giornata importante. Nelle prossime ore ti sentirai particolarmente ispirato, non mancheranno buone idee e la voglia di metterle in pratica.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà un giorno molto produttivo, specialmente per chi lavoro nel commercio. I nati in Bilancia commercianti saranno agevolati nel comprare, vendere, fare affari, accumulare risorse e riempire i magazzini di merce. Infine, riusciranno a svuotarli realizzando un buon profitto.

Scorpione

Domani sarà una giornata da prendere con le pinze. Un plenilunio stressante, Marte che si scontra con Urano sono tutte premesse per una giornata che ti porterà problemi, grattacapi burocratici, discussioni in famiglia o qualche piccolo fastidio fisico. Sii prudente.

Sagittario

Domani potresti ricevere notizie tanto belle quanto inaspettate. Nel corso della giornata riuscirai a ottenere un incarico ufficiale che desideri da tempo. D’ora in avanti l tua vita prenderà una piega diversa, decisamente migliore di come è stata finora.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani una bellissima Luna in Toro, alleata alla tua Venere, ti regalerà sorprese in amore. I cuori solitari potranno fare conquiste clamorose, incontri eccitanti. Le coppie saranno impegnati a fare progetti ambiziosi per il futuro.

Acquario

Domani ci sarà un cambio di Luna difficile. Servirà molta cautela, per contrastare i suoi effetti. Nelle prossime ore potresti soffrire di qualche male di stagione, un po’ di fiacchezza e nervosismo. Meglio avere molta prudenza, in famiglia, altrimenti rischierai di battibeccare con qualcuno.

Pesci

Domani un plenilunio romantico riporterà i sentimenti sotto i riflettori. Nel corso della giornata potresti vivere dei momenti ricchi di emozioni speciali, se lo vorrai. L’importante sarà mettersi in gioco, non restare fermo a crogiolarsi nei ricordi legati al passato.