Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 21 novembre 2021. I Gemelli concluderanno la settimana con la Luna nel segno, mentre Venere sarà una presenza benevola nel cielo del Capricorno. Urano spingerà il Toro a cambiare rotta. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai profondamente turbato dall’amore. Stai vivendo un periodo molto turbolento: forse i tuoi sentimenti non sono ricambiati come vorresti o forse stai vivendo un rapporto a distanza. È una giornata che richiede molta cautela, specie se la relazione è in crisi da parecchio tempo.

11° – Sagittario

Oggi dovrai tenere testa a una Luna in opposizione. Se nelle ultime ore è capitato qualcosa che ti ha scosso, in questa domenica potresti sentirti ancora agitato o nervoso. Sii prudente! Nelle prossime 24 ore dovresti farti scivolare le cose addosso, poi da lunedì l’umore migliorerà di gran lunga.

10° – Vergine

Oggi sentirai parecchio il peso della settimana appena trascorsa. In questa domenica dovresti fare lo stretto indispensabile e rimandare le questioni importanti a lunedì, quando sarai più forte. Non ti buttare giù se oggi sarai sottotono! Il cielo è ancora dalla tua parte.

9° – Acquario

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai fare molta attenzione, se frequenterai un Toro o un Leone. Per il resto, sarà una domenica buona, illuminata da una bellissima Luna in Gemelli. Nelle prossime ore potrai riprendere in mano il tuo rapporto di coppia e portarlo a un livello superiore.

Posizioni medie

8° – Pesci

Oggi potrai recuperare la vitalità che ti è venuta a mancare nelle ultime ore. Non sprecarla inutilmente, riportando a galla vecchi dissapori mai superati. Sarebbe un vero peccato! In questo giorni dovrai avere mola prudenza e non scivolare nella tentazione di guardare indietro.

7° – Ariete

Oggi ti servirà estrema cautela in amore, se non vorrai litigare con il partner. Anche se avrai la tentazione di stuzzicarlo, rimbrottare o provocarlo, cerca di trattenerti, sennò saranno guai! Non è detto che manchi un sentimento profondo fra di voi, ma di sicuro state attraversando un momento piuttosto delicato.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi ti sentirai nel bel mezzo di una rivoluzione personale. Ormai sei consapevole del fatto che per raggiungere i tuoi traguardi, dovrai affrontare delle trasformazioni radicali, nel lavoro e nella vita privata. Sono giornate di profonde riflessioni.

5° – Toro

Oggi Urano ti incoraggerà con più irruenza a cambiare qualcosa nel tuo lavoro. Se nei giorni scorsi non lo hai già fatto, è probabile che molto presto sentirai la necessità di apportare alcune novità importanti nelle professione. L’amore, invece, sarà perfetto così com’è!

4° – Leone

Oggi sarà la giornata adatta per staccare la mente dai problemi pratici e godersi l’amore, gli affetti famigliari. Sforzati, però, di non comportarti in maniera prepotente: non sempre hai ragione tu! Sfrutta la domenica per ricaricare le pile, in modo tale da recuperare la forza per le tue prossime sfide.

Podio

3° – Bilancia

Come invita a fare l’oroscopo di oggi e la classifica dovrai iniziare a dimenticare gli eventi e le persone che ti hanno fatto stare male. Se la settimana è partita male, in questa giornata potrà riprendersi. Ritaglia del tempo per l’amore, perché potrebbe riservarti momenti emozionanti.

2° – Gemelli

Oggi la Luna rischiarerà ancora la tua giornata. Fin dal mattino ti sentirai in piena forma, vitale ed energico come non mai. Nelle prossime ore potresti vivere anche qualche bella emozione in amore. I liberi professionisti potranno aspettarsi novità interessanti entro poche settimane.

1° – Capricorno

Oggi sarai ancora sul primo gradino del podio. Non potrebbe essere altrimenti, ora che Venere si è piazzata nel tuo cielo e ci rimarrà per i prossimi mesi. Stai riconquistando la stabilità, la voglia di arrivare al successo, di fare progetti ambiziosi. D’ora in poi tutto sarà possibile.