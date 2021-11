Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 22 al 28 novembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 22 al 28 novembre 2021. La settimana comincerà con la Luna in Cancro e Venere nel segno del Capricorno. Quali segni avvantaggiati da questi transiti? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì il Sole sarà di nuovo attivo e ti riempirà di forza fisica e ottimismo. Mercoledì anche Mercurio sarà di nuovo in aspetto favorevole e darà una marcia in più al lavoro. Sabato potrebbe saltare fuori l’occasione di un futuro viaggio all’estero.

Toro

La settimana sarà molto interessante. Lunedì il Sole in Sagittario ti offrirà sollievo, dopo le ultime giornate piene di ostilità e tensioni. Martedì sentirai la vicinanza di alcuni colleghi di lavoro molto disponibili. Oltretutto, mercoledì anche Mercurio, il pianeta degli affari, migliorerà di gran lunga!

Gemelli

Lunedì il Sole sarà nel segno del Sagittario, per cui in opposizione. Meglio usare un po’ di cautela in più. Martedì sarai occupato a discutere di questioni economiche in banca. Cerca di fare attenzione con le spese di troppo! Venerdì e sabato potresti accusare un leggero calo fisico, forse qualche fastidio di troppo. Riguardati.

Cancro

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì il Sole non sarà più attivo, ma non dovrebbe comunque crearti troppi disturbi. Martedì la Luna nel tuo segno ti regalerà un grande intuito; resta con le antenne sollevate. Sabato potrebbero esserci belle novità per qualcuno.

Leone

Lunedì il Sole diventerà tuo amico e ti darà una bella carica di vitalità e di forza in più. Martedì, invece, ti occorrerà un po’ di cautela, perché sarai nervoso e particolarmente ansioso. Giovedì avrai la possibilità di mostrare tutto il tuo coraggio in una situazione complicata.

Vergine

Da lunedì il Sole non sarà più favorevole: meglio non strapazzarsi troppo fisicamente. Martedì, per fortuna, ti sentirai amato come non mai. Con Venere sempre a favore i sentimenti andranno alla grande. Venerdì ti converrà avere particolare prudenza, specie per quel che riguarda la forma fisica. Occhio ai raffreddori tipici di questa stagione!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì il nuovo Sole porterà una ventata di allegria nella tua vita. Martedì dovrai usare cautela nel lavoro. Possibili contrasti con un capo, un superiore. Da mercoledì anche Mercurio diventerà più dinamico e ti regalerà nuove opportunità professionali.

Scorpione

Lunedì il Sole comincerà a occuparsi maggiormente della tua vita pratica. Martedì qualcuno potrebbe ricevere un’offerta molto interessante: un nuovo incarico all’estero. Sabato le stelle organizzeranno un incontro particolare. Aspettati novità importanti.

Sagittario

La tua settimana comincerà alla grande. Lunedì il Sole entrerà nel tuo segno e darà il via alla stagione del tuo compleanno. Martedì dovrai discutere di soldi, riguardo un conto in comune con una persona. Giovedì spunterà l’opportunità di futuri viaggi all’estero.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko la settimana partirà con un transito non proprio favorevole. Lunedì, infatti, il Sole sarà nel segno del Sagittario e diventerà meno attivo nei tuoi confronti. Martedì dovrai avere molta prudenza in famiglia. Potrebbero nascere piccole tensioni con una figura femminile, la madre o la moglie. Giovedì si preannuncia una giornata di realizzazioni importanti, rivincite personali.

Acquario

Lunedì il Sole sarà di nuovo attivo. Si profila una settimana più energica e positiva! Già a partire da martedì qualcosa comincerà a muoversi, vedrai i primi segnali dei prossimi cambiamenti. Venerdì, però, dovrai usare estrema cautela, se avrai a che fare con un ex socio o un ex coniuge.

Pesci

Lunedì il Sole sarà dissonante. Dovrai fare molta attenzione a non diventare troppo polemico. Martedì, per fortuna, Venere porterà l’amore in primo piano. Potrai vivere dei momenti ricchi di belle emozioni. Giovedì potresti ricevere degli apprezzamenti nel lavoro del tutto inaspettati.