Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 22 novembre 2021. Una nuova settimana è appena cominciata. La Luna sta per traslocare nel segno del Cancro, mentre il Sole ha appena raggiunto il Sagittario. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna in quadratura potrebbe amplificare delle tensioni in amore. Meglio usare molta cautela per le prossime 48 ore, altrimenti finirai col litigare! Nel lavoro hai appena cominciato un periodo di recupero significativo che durerà fino alla prossima primavera. Potresti ottenere presto delle soddisfazioni personali.

11° – Bilancia

Oggi dovrai fronteggiare nuove complicazioni in amore e probabilmente anche un piccolo calo fisico. Ti converrebbe fare molta attenzione ed evitare le discussioni. Nelle prossime 48 ore potresti vivere qualche disagio con il partner o sarai impegnato a risolvere delle difficoltà personali, sentimentali. Sii prudente.

10° – Capricorni

Oggi dovrai fare i conti con la Luna in opposizione. Nonostante tu sia uno fra i segni più forti del momento, nelle prossime ore sarai un po’ in difficoltà. Le idee non mancheranno, ma potresti faticare a metterle in pratica, avrai la sensazione che chi ti sta vicino non voglia aiutarti. Possibili tensioni nell’aria.

9° – Gemelli

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi sarà indispensabile provare a risparmiare dei soldi e rinunciare alle spese superflue. Nel lavoro ti aspettano momenti di confusioni, situazioni non a fuoco. Cerca di affrontare le prossime difficoltà con filosofia, come solo tu puoi fare!

Posizioni medie

8° – Scorpione

Oggi servirà la massima cautela nei rapporti interpersonali, nel lavoro e in amore. Anche se le sfide non saranno finite, prova ad adottare un atteggiamento più pacato e diplomatico, anziché prendere le cose di petto. Non dovresti intestardirti sulle tue posizioni, altrimenti finirai dalla parte del torto!

7° – Toro

Oggi sarà un’altra giornata alquanto impegnativa, perché dovrai portare avanti i cambiamenti messi in atto nel lavoro. Purtroppo, in questo periodo stanno mancando le tue amate certezze, ma vedrai cha alla fine questo sforzo sarà valso la pena. D’ora in avanti dovresti pretendere di più nel lavoro.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi comincerà una settimana che si preannuncia abbastanza interessante. Il nuovo transito del Sole ti regalerà un miglioramento nei rapporti con gli altri, più serenità in amore e nelle amicizie. Molto presto ci saranno sviluppi interessanti anche sul fronte lavorativo, specie per chi lavora in proprio.

5° – Leone

Oggi potrai contare sulla benevolenza del Sole che ti riempirà di nuova energia e grinta. Hai ritrovato più fiducia in te stesso e chiarezza sul da farsi. L’ideale sarebbe essere attorniato da persone che ti appoggiano, ti sostengono e credono in te. Nei prossimi giorni potresti avere una piccola rivincita personale.

4° – Pesci

Oggi la Luna sarà in ottimo aspetto: sfruttala al meglio, mettendoti in gioco in amore. Saranno favoriti in special modo i rapporti con Capricorno e Toro. Il cielo è con te, ma tu dovrai trovare il coraggio di chiudere definitivamente con il passato e non pensarci più. Possibili ritardi nel lavoro.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai traboccante di energia, di motivazione e voglia di fare. Si prospettano giornate molto intriganti sul lavoro: approfittane, mettendoti in gioco. In amore, invece, occorrerà ancora un po’ di prudenza. Cerca di non scaricare l’agitazione provocata dai problemi pratici sul tuo rapporto di coppia.

2° – Cancro

Oggi la Luna entrerà nel tuo spazio zodiacale: sarai pieno di energia, creatività e voglia di amare, provare nuove emozioni. Potrai trascorrere una settimana molto soddisfacente, a patto che tu non ti infili in qualche rapporto ambiguo, poco trasparente. Evita i tradimenti, sennò saranno guai!

1° – Sagittario

Oggi l’ingresso del Sole nel segno darà il via alla stagione del tuo compleanno. D’ora in avanti dovresti cominciare a fare nuovi progetti, programmi per il futuro. Sarà possibile percorrere nuove strade che ti regaleranno belle soddisfazioni entro la prossima primavera. Recupero importante in amore.