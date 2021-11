Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 24 novembre 2021. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Leone e lo Scorpione potranno contare sul nuovo passaggio di Mercurio in Sagittario. Il pianeta darà manforte al loro lavoro, ai profitti e alle trattative. Per la Bilancia comincerà un periodo più dinamico in cui potrebbero capitare perfino dei viaggi di lavoro. Infine, la Vergine dovrà fare i conti con Mercurio in quadratura: occorrerà più cautela negli affari, con le spese e nei rapporti interpersonali.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani il Leone sarà pieno di vitalità, Si preannuncia una giornata magnifica in cui potrà dare il meglio di sé, nel lavoro e in amore. Domani la Vergine avrà un giorno storto. Sarà indispensabile impegnarsi per tenere il suo nervosismo sotto controllo. Giornata di grande recupero psicofisico per la Bilancia. In amore, però, dovrà fare ancora molta attenzione, se non vorrà finire nei guai. Infine, lo Scorpione comincerà il mercoledì con forza e motivazione. Verso sera, purtroppo, potrebbe affiorare una stanchezza crescente. Meglio non fare le ore piccole.