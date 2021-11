Oroscopo Paolo Fox domani, 24 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 novembre 2021. I giorni scivolano via e in un attimo siamo già a mercoledì. Mercurio sta per approdare nel segno del Sagittario da dove aiuterà negli affari i segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un desiderio di rivincita impressionante. Anche le buone intuizioni non ti mancheranno, sebbene il tuo umore oscillerà tra alti e bassi, specie in amore. Finora hai dovuto affrontare molti problemi pratici, legali, economici, che ti hanno messo a dura prova. Per fortuna, i prossimi due anni ti permetteranno un bel recupero, anche se qualcuno dovrà ricominciare da capo.

Toro

Domani sera sentirai la fatica in particolare modo, ma al mattino starai ancora piuttosto bene. Dal pomeriggio in poi correrai il rischio di discutere con qualcuno: d’altronde, bisognava rifletterci bene, prima di mettersi contro delle persone. Prova a non farti prendere dalla gelosia, a non cadere nelle situazioni che potrebbero solo farti più male.

Gemelli

Domani sarà uno di quei giorni ni, non del tutto convincenti. Purtroppo da alcuni giorni hai il Sole in opposizione che ti causerà qualche difficoltà in più nel lavoro. Forse non riesci a portare avanti un progetto o forse avverti che gli altri stanno sfuggendo alle tue richieste. Giovedì potrai recuperare un po’. In amore stai vivendo un momento neutrale, senza grandi novità. Potrebbero esserci delle preoccupazioni riguardo i soldi, la casa. Cerca di risparmiare di più!

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora dei problemi in amore. È il momento di fermarsi a ragionare bene sullo stato del tuo rapporto, perché se ti sentirai insoddisfatto, finirai con il tradire il partner o con il subire un tradimento. La vita sentimentale è piuttosto confusa. C’è da dire che tu, nonostante le difficoltà, sei molto forte. Anche nel lavoro potresti sentirti deluso, perché vedi risultati a metà, anche quando tu impegni parecchio.

Leone

Domani si preannuncia una giornata meravigliosa, illuminata da una bellissima Luna. Tu sarai pieno di vitalità, come durante in tempi migliori, in cui potrai dare il meglio di te, nei contatti, nei rapporti con gli altri e in amore. Non sprecare la tua energia inutilmente, coltivando conoscenze e relazioni sbagliate, perché adesso ne hai bisogno per sistemare certe situazioni di lavoro e di denaro. Anche giovedì sarà un giorno molto promettente.

Vergine

Domani potrebbe essere un’altra giornata storta, proprio come martedì. Nelle ultime ore ci sono già state perdite di tempo, problemi nel lavoro o in famiglia, qualche persona che ti fa innervosire parecchio. Forse dovresti cercare di chiarire cosa non funziona. Attenzione ai soldi: entro i prossimi 15 giorni dovrai chiudere un contenzioso.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà una giornata migliore rispetto alle due precedenti: approfittane, per recuperare energia e forza. Purtroppo, stai passando un momento molto delicato, una sorta di aut aut definitivo in amore, nelle relazioni o nel lavoro. È probabile che entro la prossima primavera sarai costretto a prendere una decisione radicale, perché da maggio non potrai più portare avanti rapporti e progetti inutili.

Scorpione

Domani mattina sarà un giorno interessante, ma più si avvicinerà la sera, più sentirai la stanchezza emergere. In serata sarai perfino esausto. Meglio non strafare, andare a letto presto. Nonostante tutto non ti mancherà la forza, ma se ci sarà da chiarire con una persona, prova a farlo entro la giornata.

Sagittario

Domani sarai pieno di forza: aspettati qualche piccola soddisfazione, una rivincita personale. In questi giorni sei uno fra i segni più favoriti, perché hai Sole, Luna e Mercurio in aspetto favorevole. Potresti vedere grossi miglioramenti nella tua vita e chissà, forse perfino un amore improvviso. Questo dipenderà da quanta voglia avrai di uscire e di metterti in gioco.

Capricorno

Come ti invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani sarebbe il caso di affrontare la giornata con molta calma. Anche se la Luna sarà in opposizione solo per la prima parte, domani accuserai tutta la fatica dei giorni passati. Forse ci saranno piccoli problemi da risolvere o forse sarà semplicemente una reazione agli sforzi compiuti tra lunedì e martedì. Rischierai di diventare sfuggente anche in amore. Sebbene il tuo oroscopo continui a essere di grande forza, ti aspetta un’altra giornata un po’ offuscata: sii prudente.

Acquario

Da qui fino a venerdì ti converrà contare fino a dieci, prima di parlare e comunque farlo solo se davvero necessario. Con la Luna in opposizione potresti sentirti più nervoso e affaticato, tutto ti costerà più fatica del solito. Anche se manterrai una bella forza, rischierai di spazientirti con molta facilità. Occhio alle spese! Cerca di non spendere troppi soldi, anche se hai un problema da risolvere.

Pesci

Domani sarà una giornata che richiederà qualche attenzione in più, nei rapporti con gli altri e con i soldi. Nelle prossime ore il passato potrebbe tornare nella tua vita con una certa irruenza: anche se qualcuno ti ha ferito, dovresti cercare di andare avanti. Mercurio contrario potrebbe causare qualche spesa di troppo; cerca di fare molta attenzione!