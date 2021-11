Oroscopo Branko domani, 28 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani domenica 28 novembre 2021. La Luna transiterà ancora nel cielo della Vergine, mentre Marte si troverà in Scorpione. Come influiranno questi passaggi le vite dei segni zodiacali? Per scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto indaffarata. È probabile che nel corso della domenica sarai preso da questioni economiche, dal controllare le tue spese e rimettere in ordine i conti. Nonostante i tanti impegni e grattacapi, tu avrai ritrovato una grande energia!

Toro

Domani la Luna e Venere potrebbero allearsi per complottare qualcosa a fin di bene. Chissà che nelle prossime ore non bussi alla tua porta un amore straniero di punto in bianco. Sono momenti molto intriganti per la vita sentimentale, sia per chi è in coppia, sia per chi è solo da tempo.

Gemelli

Domani avresti un gran bisogno di rilassarti un po’, rallentare il ritmo e riprendere una vita regolare. Negli ultimi giorni sei stato messo a dura prova e ti sei affaticato parecchio. C’è perfino chi sabato ha sofferti di qualche piccolo disturbo fisico.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà una domenica da trascorrere insieme ai tuoi cari, agli affetti più stretti. Metti da parte le preoccupazioni pratiche e regalati un po’ di relax in compagni delle persone che ami. Sarà un modo efficace per fare il pieno di energia.

Leone

Domani sarà un’ottima giornata per regalarsi un po’ di relax e di svago. L’ideale sarebbe programmare una gita d’inverno fuori città. Con il Sole e Mercurio in aspetto favorevole la vita sociale sarà particolarmente soddisfacente: dovresti approfittarne.

Vergine

Domani la Luna sarà nel tuo spazio zodiacale, mentre Venere transiterà nel segno dell’amico Capricorno. Si prospetta una domenica grandiosa, sotto ogni punto di vista. Sarai talmente felice che un tuo amico potrebbe diventare verde dall’invidia.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani sarà necessaria fare appello a tutto il tuo riserbo. Se una persona vicina ti avrà fatto una confidenza stretta, dovrai sforzarti di mantenere il segreto e non rivelare il fatto a chi ti sta accanto. Acqua in bocca!

Scorpione

Domani sarà una giornata valida dal punto di vista relazionale. Potrai contare su Marte e su una bellissima che ti regaleranno fascino e carisma. Dovresti approfittarne, per migliorare la rete social, ampliare i tuoi contatti.: chissà che non tornino utili in futuro!

Sagittario

Domani servirà particolare cautela, per tenere i nervi ben saldi. Se nel corso della giornata capiterà un contrattempo fastidioso, forse un guasto da riparare in casa, se non starai attento, rischierai di andare su tutte le furie. Prova a prenderla con filosofia.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarai di nuovo il protagonista indiscusso della giornata. D’altronde con Venere ancora nel segno e la Luna in ottima posizione potrai aspettarti successo sia in amore, sia nel lavoro. La parola d’ordine dovrà essere: mettersi in gioco.

Acquario

Domani dovresti dedicare la giornata a un’attività rilassante che ti permetta di ricaricare le batterie. L’ideale sarebbe un’uscita alle terme, qualche massaggio rigenerante. Ciò che conta sarà non restare da solo in casa, ma nemmeno infilarsi in situazioni stressanti.

Pesci

Domani occorrerà la massima cautela nella coppia. Nel corso della giornata potrebbe nascere un po’ di maretta con il partner. Sarà colpa di Venere ancora in aspetto contrario che ti metterà in condizione di avere particolare prudenza. Conta fino a tre, prima di parlare, sennò potresti dire cose di cui alla fine ti pentiresti.