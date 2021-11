Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 29 novembre 2021. Una nuova settimana sta per cominciare. Una settimana in cui novembre cederà il passo al mese di dicembre. Quali sorprese spiazzanti riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di mercoledì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come profila l’oroscopo di Branko domani per l’Ariete sarà la giornata ideale per cominciare a lavorare su un nuovo equilibrio interiore. Adesso avrà le risorse necessario per raggiungerlo. Un amore straniero potrebbe sbucare di punto in bianco nelle vita del Toro e travolgerlo. Per i Gemelli domani sarà possibile recuperare in amore, grazie alla benevolenza della Luna. Infine, domani il Cancro sarà assorbito da discussioni economiche, spartizioni, patrimoni di famiglia.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per l’Ariete dovrà usare estrema cautela, per fronteggiare gli effetti negativi di una Luna in opposizione. Servirà prudenza, se non vorrà litigare con qualcuno. Il Toro domani dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Per fortuna, con Venere in ottimo aspetto, la sua vita sentimentale sarà un rifugio piacevole dallo stress di ogni giorno. Domani i Gemelli saranno stracolmi di vitalità, idee creative e voglia di mettersi in gioco, merito di una splendida Luna nel segno dell’amica Bilancia. Infine, per il Cancro domani si preannuncia un inizio settimana particolarmente faticoso. Nelle prossime ore, infatti, il segno d’acqua dovrà tenere testa a Luna e Venere in aspetto contrario. Prudenza soprattutto in amore.