Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 30 novembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 30 novembre 2021. Eccoci arrivati alla fine del mese di novembre. Quali ultimi colpi di scena avranno in mente i pianeti per i segni zodiacali nelle prossime 24 ore? Per scoprirlo, dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un’altra giornata piuttosto spiacevole. Purtroppo, sarai disturbato ancora da molte perplessità, sia in amore, sia nel lavoro. Qualcuno potrebbe perfino diventare troppo polemico o provocatorio nei confronti di una persona: servirà particolare prudenza!

11° – Bilancia

Oggi il passaggio della Luna nel tuo cielo ti renderà ancora parecchio nervoso e insofferente verso gli altri. Nel corso della giornata è probabile che ce l’avrai col mondo intero. Sii prudente! Ti converrebbe affrontare ogni confronto o chiarimento non prima di sabato prossimo.

10° – Ariete

Oggi, nonostante tu abbia ritrovato una bella forza da giorni, sarai particolarmente agitato. La Luna in opposizione ti giocherà brutti scherzi e sarà più difficile affrontare i problemi di ogni giorno. Tieni duro! Da mercoledì le cose andranno decisamente meglio.

9° – Gemelli

Come suggerisce l’oroscopo e la classifica di oggi non sarà un giorno poi tanto male, eppure qualcosa continuerà a non funzionare. Forse, in questo momento hai tanto caos in testa o forse ti stanno mancando i giusti stimoli per andare avanti. Avresti bisogno di dedicarti a qualcosa di nuovo in vista del prossimo anno.

Posizioni medie

8° – Scorpione

Oggi crescerà in te un bisogno profondo di più passione. Venere sarà in buona posizione e ti incoraggerà a rimetterti in gioco in amore. È tempo di lasciarsi alle spalle le delusioni passate, le ferite e i tristi ricordi e guardare avanti. Già dalle prossime ore qualcuno potrebbe fare un incontro speciale.

7° – Capricorno

Oggi dovrai impegnarti per tenere a bada il tuo nervosismo. Non c’è da preoccuparsi! Tu sarai sempre uno fra i segni più forti del periodo, ma nel corso di questa giornata il peso delle responsabilità si farà sentire più del dovuto. Dovresti ritagliarti un momento di relax.

6° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi si preannuncia una giornata piuttosto promettente e fruttuosa. Ecco, perché occorrerà fare lo sforzo di non pensare più al passato, ma concentrarsi piuttosto sul futuro. Già dai primi mesi del 2022 arriveranno nella tua vita occasioni ghiotte. Sfrutta le prossime ore per fare una richiesta o una proposta a cui pensi da tempo.

5° – Toro

Oggi sarà la giornata adatta per farti nuovi alleati, cercare complici nella tua professione. Chi non si sentirà supportato e apprezzato a sufficienza è probabile che in futuro deciderà di cambiare lavoro, ruolo o perfino azienda. È arrivato il momento di pretendere anche più soldi!

4° – Sagittario

Oggi finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo dopo alcune giornate no. Se, però, sarai ancora tormentato da qualche dubbio, che sia nel lavoro o in amore, dovresti parlarne al più presto. Da questo momento in poi dovrai fare molta attenzione, prima di firmare un contratto, chiudere un accordo. Pretendi di avere tutte le rassicurazioni necessarie.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi sarai uno fra i segni più fortunati della giornata,. Venere in Capricorno potrebbe riservarti alcune soprese incredibili. Finalmente hai la serenità e l’apertura necessaria ad accoglierle al meglio. Nel lavoro, invece, dovresti cominciare a riorganizzare le tue idee, risolvere i piccoli problemi rimasti in sospeso.

2° – Acquario

Oggi, grazie a una bellissima Luna nel segno dell’amico Bilancia, avrai energia, vitalità e brio da vendere. Finalmente stai ritrovando la voglia di più libertà, di svincolarti dalle vecchie abitudini per cominciare una vita nuova. Le stelle saranno dalla tua parte!

1° – Leone

Oggi sarà pieno di forza e determinazione. Riuscirai a superare con successo ogni prova che si presenterà lungo la tua strada. L’unico neo rimane quello dei soldi e della fatica. Purtroppo Saturno ancora dissonante farà sentire parecchio il peso dei tuoi sforzi.