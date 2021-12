Le donne maggiormente diffidenti dello zodiaco: ecco quali sono

Il mondo femminile è letteramente costellato di personalità molto differenti, e una parte del mondo femminile appare (o ha la tendenza ad apparirlo) mediamente diffidente, al punto che queste rappresentanti femminili vengono considerate molto prudenti verso le nuove conoscenze. Diffidenti di natura, sono solite prestare ascolto solo o prevalentemente al proprio istinto, anche se le motivazioni che portano a questo atteggiamento possono provenire da diverse motivazioni, da intrinseche o che si sono sviluppate dopo determinati episodi che hanno mutato il modo di relazionarsi con gli altri.

Ecco i segni zodiacali relativi al mondo femminile che hanno più difficoltà a fidarsi degli altri.

Cancro

Spontanee e spigliate, apparentemente non meritano di stare in questa rubrica, le nate sotto il segno del Cancro in realtà sono estremamente accorte a non provare ad essere “scottate” da qualcuno che reputano affidabile per poi pentirsene in un secondo momento.

Sono estremamente abili ad apparire sicure in loro stesse ma in molti casi si tratta di personalità estremamente sensibli, il che significa che è probabile che abbiano sbagliato la valutazione di qualcuno in passato.

Vergine

Diffidenti come naturale conseguenza del modo di vedere delle Vergine, che è votato al raziocinio vero e proprio: insomma, è ben consapevole della natura disonesta delle persone, anche quelle apparentemente fidate. Non ha bisogno di cattive esperienze per saperlo, semplicemente perchè lo sa, lo ha appreso anche da esperienze non dirette.

C’è bisogno di molto tempo perchè si fidi totalmente, ma almeno è molto onesto nell’ammettere la poca fiducia nel prossimo.

Toro

Le diffidenti tipiche, ossia quelle che hanno bisogno di realmente molto tempo per fidarsi realmente di qualcuno anche se tendenzialmente per loro è solo una mera questione di tempo. Sono decisamente selettive ma in realtà non sono totalmente chiuse con le nuove conoscenze, tendono solo a fidarsi molto, forse troppo gradualmente e lentamente.