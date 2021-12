Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 3 dicembre 2021. Eccoci arrivati al primo weekend di dicembre. Sarà un fine settimana illuminato dalla Luna in Sagittario. Ottime notizie per i segni di fuoco! Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone comincerà un fine settimana letteralmente memorabile! L’ideale sarebbe preparare una festa in compagnia delle persone più vicine. Per la Vergine sarà una giornata piuttosto complicata, per colpa di una Luna contraria. Possibili spese per aiutare i figli o i parenti anziani. Domani la Bilancia dovrebbe comprare, vendere, concludere affari, stringere nuovi accordi. L’amore potrebbe tornare in auge nella vita dello Scorpione e regalargli emozioni intense, specie durante il weekend.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone dovrà avere un po’ di prudenza al mattino. Dal pomeriggio in poi comincerà un recupero importante, sotto ogni punto di vista. Per la Vergine domani occorrerà particolare attenzione, per contrastare gli effetti negativi della Luna dissonante. La Bilancia sarà assalita da nuovi dubbi in amore. Sarebbe meglio affrontare ogni chiarimento entro sabato sera. Infine, domani lo Scorpione sarà pena di idee vincenti, ispirazioni interessanti, intuizioni da ascoltare. Attenzione solo a non prendere le cose troppo di petto, perché Marte nel segno potrebbe fornire troppa irruenza.