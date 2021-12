Oroscopo del weekend 4/5 dicembre: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo alle porte dell’ultimo fine settimana di novembre. Quali sorprese riserverà il cielo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend partirà con il piede giusto. Sabato la Luna sarà in ottima posizione e ci rimarrà fino a domenica mattina. La signora bianca ti aiuterà a recuperare in amore. Dovresti approfittarne, per organizzare una serata speciale per due.

Toro

Il weekend sarà un crescendo di emozioni intense. Se sabato sarà piacevole, domenica potrai vivere l’apice della passione, del romanticismo, della complicità in amore. Anche chi è single da molto tempo avrà la possibilità di incontrare gente interessante. Nel lavoro, purtroppo, dovrai avere pazienza fino alla prossima primavera per vedere i cambiamenti che desideri.

Gemelli

Sarà un fine settimana in cui dovrai avere molta prudenza ed evitare di strafare. Non affaticarti troppo, perché la Luna in opposizione, almeno fino a domenica mattina, potrebbe crearti dei problemi, un contrattempo o qualche dissapore in famiglia. Approfittane, per staccare un po’ dai tanti impegni.

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend dovresti cercare di affrontare queste giornate con più leggerezza, scrollandoti di dosso la negatività provata a inizio settimana. Se non ci proverai, domenica potrebbe riaffiorare tutta la tensione provata in amore, i dubbi riguardo il tuo rapporto di coppia. Anche nel lavoro potrebbero nascere dei piccoli contrasti.

Leone

Il fine settimana sarà decisamente promettente. Soprattutto sabato la Luna in Sagittario ti regalerà fascino, sicurezza e carisma in abbondanza. Sarai così brillante che tutti cadranno ai tuoi piedi. Tutti tranne lo Scorpione e l’Acquario che, invece, ti chiederanno un po’ di attenzione in più, meno irruenza.

Vergine

Il weekend comincerà piuttosto male. Sabato, infatti, la Luna contraria potrebbe renderti molto nervoso e intollerante. Farai fatica a portare avanti i tuoi progetti con lucidità. Per fortuna, già da domenica pomeriggio potrai recuperare, almeno dal punto di vista psicologico. La forma fisica, invece, non sarà delle migliori.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend ti aspettano nuove giornate caratterizzate da molte perplessità in amore. Chi soprattutto ha vissuto una grande crisi con il partner o sta avendo ancora molte incomprensioni fatica a prendere una decisione definitiva. Hai una gran paura a lasciare la strada vecchia per la nuova, perché non sai cosa potrebbe succederti in futuro.

Scorpione

Saranno 48 ore molto intriganti per l’amore. Domenica una bellissima Luna in Capricorno favorirà i sentimenti, la vita di coppia, i nuovi incontri, i rapporti con gli altri. Certo, Marte sempre nel tuo segno ti indurrà a trovare un giusto equilibrio tra la tua irruenza e la pazienza. Dovrai sforzarti di frenare i tuoi impeti e cercare di andare più incontro alle altre persone. Interessanti le relazioni con Pesci e Capricorno!

Sagittario

Sabato sarà una giornata rischiarata dalla Luna nel segno: questo vorrà dire relazioni migliori, buon recupero in amore. Il Sole e Mercurio nel segno daranno una grossa mano a portare avanti i tuoi progetti, ma dovresti provare a metterli in atto entro la fine del 2021. L’inizio del nuovo anno ti metterà in condizione di fare scelte drastiche.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend saranno due giorni molto piacevoli e rilassanti, specie domenica quando la Luna raggiungerà il tuo cielo. Approfittane, per dare più spazio all’amore. È vero che per te il lavoro e la stabilità sono molto importanti, ma vedrai che anche i sentimenti potrebbero regalarti soddisfazioni incredibili. È tempo di mettere un po’ da parte la vita pratica per quella affettiva.

Acquario

Questo fine settimana ti costringerà a usare particolare cautela. Marte in aspetto opposto potrebbe crearti piccole incomprensioni con gli altri, qualche disagio, un lieve calo fisico. Oltretutto, da giorni senti una voglia crescente di cambiare il tuo stile di vita, non vuoi più conformarti agli altri. Insistendo, vedrai che il partner potrebbe seguirti!

Pesci

Il fine settimana partirà un po’ sottotono, ma domenica avrai la possibilità di recuperare. Sabato sarà indispensabile un po’ di cautela, evitare di scivolare nella malinconia, nei tristi ricordi del passato. Pensa al futuro, al prossimo anno, perché sarà ricco di novità e nuove opportunità.