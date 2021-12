Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 8 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani mercoledì 8 dicembre 2021. La Luna sarà nello spazio zodiacale dell’Acquario e da lì darà nuova energia ai segni d’aria. Venere sosterrà l’amore e gli affari dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di venerdì. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrebbe seguire il proprio intuito, ascoltare le sue ispirazioni e mettere da parte la razionalità, almeno per un giorno. Per il Toro occorrerà particolare prudenza, perché nelle prossime ore potrebbe accusare un lieve calo fisico. Occhio alle articolazioni! Domani i Gemelli saranno favoriti nel lavoro, soprattutto per quel che riguarda le attività di import-export, negli scambi commerciali. Guai a non approfittarne! Infine, domani il Cancro in cerca di una nuova occupazione, dovrebbe non fermarsi, ma continuare a cercare. Una risposta positiva arriverà presto.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrebbe provare a fare maggior chiarezza riguardo alcune situazioni problematiche. Anche se non avrà ancora realizzato tutto quello che desideri, dovrà tenere duro, perché entro la primavera qualcosa di bello accadrà. Il Toro domani avrà bisogno di usare la massima cautela, per affrontare nuove probabili tensioni o complicazioni nel lavoro. Qualche malalingua potrebbe provare a infangarlo! I Gemelli domani avranno una bella forza e vitalità, grazie alla Luna in aspetto favorevole. Di fronte a incomprensioni con qualcuno, sarà importante cercare di parlarne, mandare un messaggio, una e-mail, telefonare. Il Cancro dovrà mantenere calma e sangue freddo, specialmente in amore. Venere opposta continuerà a provocare, suscitare dubbi o ripensamenti. Più si avvicinerà la fine dell’anno, più ritroverà tranquillità.