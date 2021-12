Oroscopo Branko domani, 12 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 12 dicembre 2021. La settimana sta per volgere al termine. Quali ultimi colpi di scena architetteranno i pianeti per sorprendere i segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà un cielo particolarmente dinamico a sostenerti, sotto ogni punto di vista, anche mentale. Aumenteranno i contatti con l’estero, i viaggi risulteranno più produttivi. Cosa stai aspettando a partire?

TORO: domani il vento comincerà a cambiare in meglio. Via via che passano i giorni, dicembre migliorerà e tu guadagnerai sempre più alleati astrali. Per cui, se in questi giorni ti senti ancora scombussolato a causa degli eventi passati, non disperare!

GEMELLI: domani dovresti organizzare una gita fuori porta con gli amici, allontanarti dalle pareti domestiche. Sarà la maniera più efficace per sgombrare il cervello dai troppo pensieri e godersi finalmente un cambio di Luna promettente, dopo alcune giornate no.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani ci sarà un cambio di Luna particolarmente pericoloso che richiederà tutta la tua attenzione. Nel corso della giornata potresti diventare molto geloso e scontroso nei confronti del partner: sii prudente, se non vorrai litigare!

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si preannuncia una giornata ricca di energia e vitalità, grazie alla complicità di Luna, Sole e Mercurio. Dovresti sfruttare le prossime ore per trascorrere del tempo con la famiglia, gli affetti, più cari o per telefonare ai parenti lontani, che non senti da un po’.

VERGINE: domani sarà una domenica da affrontare con estrema cautela. Mercurio, ancora in aspetto dissonante, potrebbe provocare nuove incomprensioni in famiglia, fra genitori e figli. Cerca di mantenere la calma e non farti sopraffare dall’agitazione.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani la Luna in opposizione potrebbe causare dei dissapori, qualche tensione in famiglia o nel posto di lavoro. Ti converrà avere particolare prudenza, perchè sarà facile ritrovarsi a discutere con il proprio socio o con il coniuge.

SCORPIONE: domani ti aspetta una domenica interessante, anche se la Luna non sarà più nell’amico Pesci. Tu sarai più forte, ti sarai abituato alle scosse uraniane e al carico di responsabilità che Saturno ti ha messo sulle spalle. È il momento di farsi carico degli impegni famigliari. Perché non adotti un cane?

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani potrai contare sulla benevolenza di Luna, Sole e Mercurio. Sarà la giornata perfetta per occuparsi di sentimenti, fare una promessa d’amore, dichiararsi a qualcuno o conoscere nuova gente. Venere in Capricorno sosterrà gli affari e i nuovi progetti professionali.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani occorrerà munirsi di molta cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Nel corso di questa domenica potrebbe nascere qualche disagio, piccole incomprensioni: sforzarti di mantenere la calma, non cedere ai nervi di fronte al primo dissapore.

ACQUARIO: domani le stelle ti inviteranno a diventare più generoso nei confronti delle persone vicine, a dimostrare più solidarietà ai tuoi famigliari. Venere alle tue spalle e fra poco anche Mercurio ti ricorderanno che un atto generoso farà felice sia chi lo riceve, sia chi lo fa!

PESCI: domani dovrai avere grande prudenza in amore. Sarà importante non farsi prendere da dubbi e timori. Cerca di non diventare troppo possessivo nei confronti del partner, altrimenti correrai il rischio di farlo allontanare ancora di più!