Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 12 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 12 dicembre 2021. La Luna sarà nello spazio zodiacale dell’Ariete e regalerà una marcia in più a Leone, Sagittario e naturalmente Ariete. Bel recupero Per i Gemelli e la Vergine. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna in opposizione potrebbe fare venire a galla vecchi dissapori irrisolti: sii prudente! Sarà una di quelle giornate in cui avrai voglia di startene per i fatti tuoi e non avere seccatori intorno a te. Meglio assecondare questo impulso e non ritrovarsi in situazioni faticose.

11° – Cancro

Oggi servirà la massima cautela, perché la Luna in quadratura potrebbe fare riemergere alcune tensioni nate nei giorni scorsi. Cerca di non chiuderti in te stesso in questa giornata, ma nemmeno cedere alla tentazione di discutere con qualcuno. Nei prossimi giorni sarai messo con le spalle al muro: è probabile che dovrai fare delle scelte radicali, per sbloccare alcune situazioni in stallo.

10° – Capricorno

Oggi sarai molto pensieroso e agitato. Sarà indispensabile tenere a bada la voglia di rispondere alle provocazioni altrui. Nelle prossime ore potrebbero nascere tensioni in amore o in famiglia: fai molta attenzione! Occorrerà ancora più prudenza se il tuo rapporto di coppia ha già subìto alcuni scossoni in passato.

9° – Pesci

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai impegnarti per non cedere alla tentazione di polemizzare, se qualcosa non ti convincerà del tutto. Purtroppo, Mercurio ancora dissonante potrebbe suscitarti qualche dubbio o incertezza riguardo una persona o una situazione. Prova a recuperare un po’ di tranquillità in più e concentrati sui prossimi mesi, perché saranno molto promettenti.

Posizioni medie

8° – Gemelli

Oggi potrai finalmente concederti una domenica serena, dopo dei giorni da archiviare. La Luna in Ariete ti regalerà energia e vitalità. Giove e Saturno in Acquario aiuteranno i nuovi progetti: dovresti approfittarne e non restartene con le mani in mano. Favoriti i viaggi e i trasferimenti.

7° – Toro

Oggi dovresti sfruttare la complicità di Venere per cercare il conforto e l’energia necessaria in amore, nel tuo rapporto di coppia. Per questa giornata metti da parte le preoccupazioni pratiche, riguardo il lavoro e il denaro. Lunedì prossimo saranno sempre lì ad attenderti.

6° – Vergine

Secondo l’oroscopo di oggi finalmente recupererai forza e serenità dopo un sabato particolarmente agitato. Perché non ne approfitti, per risolvere quelle difficoltà personali che ti trascini da tempo? L’unico tuo cruccio potrebbe essere rappresentato dalle spese: sii più oculato!

5° – Scorpione

Oggi si preannuncia una giornata dinamica! Venere in buon aspetto aiuterà a vivere emozioni intense, sensazioni piacevoli in compagnia di chi ami, riportare la passionalità nella tua relazione. Nel corso di questa domenica qualcuno potrebbe perfino prendersi una piccola rivincita personale.

4° – Acquario

Oggi sarà una giornata sorprendente: dovresti sfruttarla al massimo e non assecondare la tua parte più ribelle e bastian contraria. In questo giorno regalati alcune ore piacevoli insieme ai tuoi cari, ascolta le intuizioni, le idee che il Sole e Mercurio potrebbero offrirti.

Podio

3° – Ariete

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi il passaggio lunare nel cielo ti riempirà di energia e vitalità. Il Sole e Mercurio saranno in aspetto favorevole. Nelle prossime ore camminerai tre metri sopra la terra. Anche se non tutti i problemi pratici saranno superati, niente e nessuno potrà intaccare il tuo buonumore.

2° – Leone

Oggi avrai dalla tua parte la Luna, il Sole e Mercurio: si profila una domenica memorabile! Potrai trascorrerla piacevolmente in compagnia del partner, in famiglia o con gli amici più stretti. Cerca solo di non imporre le tue idee, ma di ascoltare anche le proposte di chi ti sta accanto.

1° – Sagittario

Oggi sarai al primo gradino dello zodiaco! Con il Sole e Mercurio nel tuo cielo, la Luna, Giove e Saturno in buona posizione potrai fare grandi passi in avanti, sia nel lavoro, sia in amore. Sarà la giornata ideale per pensare a nuovi progetti in vista del prossimo anno.