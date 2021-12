Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 16 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani giovedì 16 dicembre 2021. In serata la Luna saluterà il segno del Toro per approdare in Gemelli. Venere e Mercurio ion Capricorno porteranno l’amore in primo piano nelle vite di Vergine e Toro. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l’Ariete sarà impegnato con difficoltà pratiche, forse fi carattere economico. Ci sarà da fare un piccolo controllo bancario, rivedere le proprie entrate e uscite. Per il Toro domani sarà utile programmare un viaggio in vista della fine dell’anno. Le stelle favoriranno gli spostamenti, i viaggi, i progetti oltre i confini nostrani: varrebbe la pena approfittarne. Domani i Gemelli dovranno cercare di avere pazienza, non lasciarsi sopraffare da troppa fretta, anche se i risultati tarderanno ad arrivare. Infine, il Cancro, se si troverà in difficoltà, potrà ottenere un buon consiglio da un amico, un conoscente fidato. L’importante sarà non chiudersi in se stessi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete avrà un giovedì sottotono. Nel corso di questa giornata dovrà cercare di tenere la sua enorme emotività sotto controllo, non agire d’istinto, ma aspettare venerdì, prima di chiarire con qualcuno. Il Toro domani vivrà una giornata molto piacevole, specialmente sul fronte sentimentale e relazionale. Dovrebbe approfittarne, per cominciare a tagliare tutti i rami secchi nella sua vita. I Gemelli domani riusciranno a recuperare, dopo un inizio settimana da buttare nel dimenticatoio. Infine, per il Cancro sarà un altro giorno contraddistinto da ripensamenti e dubbi, anche se piano piano l’umore si rasserenerà. Avrebbe un gran bisogno di vivere le relazioni e le situazioni con più leggerezza.