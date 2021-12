Oroscopo Paolo Fox domani, 17 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 17 dicembre 2021. La Luna transiterà nel cielo dei Gemelli e permetterà un bel recupero ai segni d’aria. Venere in Capricorno renderà gratificanti le relazioni dei segni di terra. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una buona giornata, così come sabato, mentre domenica potresti sentirti un po’ fuori fase. In amore purtroppo ci sono piccoli malesseri legati al fatto che non ti senti del tutto spalleggiato dal partner o perché il lavoro sta occupando i tuoi pensieri. Le prossime 48 ore saranno particolarmente favorevoli per chi vorrà fare nuove conoscenze.

TORO: domani sarà una giornata molto interessante, decisamente migliore rispetto a inizio settimana. Ti sarai già accorto che stai vivendo un periodo importante in cui tutto quello che fai potrebbe costruire le basi per un futuro felice. I cambiamenti che hai in cantiere potrebbero perfino stravolgere la tua vita nel 2022! Amore promettente domenica prossima.

GEMELLI: domani la Luna entrerà nel tuo segno e ti permetterà di trascorrere due giornate all’insegna delle emozioni piacevoli, di sensazioni speciali, divertimento, dialoghi stimolanti. Se negli ultimi giorni hai taciuto spesso e volentieri per il timore di dire la tua, d’ora in poi potrai esprimerti con serenità. Le storie che cominceranno in questo momento saranno spensierate.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà un fine settimana che ti offrirà momenti più positivi, soprattutto domenica. I giorni passati sono stati piuttosto faticosi, pieni di ripensamenti, preoccupazioni in amore o nel lavoro. Per fortuna, domenica prossima, grazie al transito lunare, anche le coppie più conflittuali potranno vivere una pausa rigenerante. Occhio alle storie appena nate: potrebbero essere poco convincenti.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata importante, perché segnerà il via a una nuova fase della tua vita. Dopo alcuni giorni alquanto polemici, nelle prossime ore avrai un bel recupero, anche dal punto di vista emotivo. Dicembre è un mese molto proficuo che preparerà il terreno a un 2022 decisamente forte. In primavera, soprattutto, potrai realizzare grandi cose, se lo vorrai! Anche se al momento non vedi troppe novità sul lavoro, dovresti iniziare a seminare in vista dei prossimi mesi.

VERGINE: domani e sabato la Luna sarà in quadratura. Come conseguenza sarà facile sentirsi un po’ nervosi, polemici o dover affrontare piccoli contrattempi, qualche intoppo. Non sarà nulla di così eclatante che intaccherà i progetti e le emozioni importanti, ma potresti comunque reagire con irritazione. Prova a farti scivolare le cose addosso e rimanda ogni questione importante a domenica.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e sabato sarà utile provare a riportare un po’ di armonia nella tua vita, anche perché domenica potrebbero emergere nuove tensioni. In questo momento le coppie stanno vivendo giornate difficili, piene di dubbi. Anche le relazioni più forti potrebbero risentire di qualche problema legato alla casa, alla burocrazia o a troppe spese.

SCORPIONE: domani sarà possibile cominciare a recuperare un equilibrio interiore e migliori rapporti, in famiglia e nel lavoro. Le ultime giornate sono state parecchio pesanti, ma d’ora in avanti le cose andranno meglio. Inoltre la settimana si concluderà con una bellissima Luna in Cancro: l’amore tornerà in primo piano. Molto intriganti le relazioni con Pesci e Capricorno. Perché non programmi qualcosa di speciale per il weekend?

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani e sabato la Luna sarà in opposizione. Ti converrà avere particolare prudenza, se sentirai emergere un po’ di malinconia, una certa insofferenza, non ti buttare giù! Anche se avrai la sensazione che i tuoi progetti siano bloccati o non ti senti libero di fare quello che desideri, non è così. Il prossimo anno ti regalerà enormi soddisfazioni. Tutto ciò su cui stai lavorando ora potrà decollare durante i mesi primaverili.

CAPRICORNO: domani e sabato saranno giorni interessanti, ma domenica la Luna in opposizione potrebbe crearti dei problemi, specialmente in amore. Servirà cautela, in particolar modo alle coppie in cui manca un po’ di fiducia. Nonostante in questo momento tu abbia un oroscopo molto forte potresti sentirti distante e solo, anche se sei in mezzo alla folla.

ACQUARIO: domani e sabato potrai recuperare un po’ di tranquillità, dentro e fuori di te. Negli ultimi giorni sei stato molto nervoso, stanco, hai sofferto di tensione nervosa e forse perfino di insonnia. Il fatto è che in questo periodo sei pieno di elettricità e se non la scaricherai, di tanto in tanto, a terra, rischierai ancora di stare male. Buon recupero anche in amore.

PESCI: domani e sabato saranno due giornate ancora un po’ fiacche, ma domenica si prospetta una giornata molto promettente. Stai andando incontro a un anno importante, in cui potrai risolvere molti problemi e realizzare cose interessanti. Ciò che conta, però, sarà cominciare a non pensare più al passato, alle storie chiuse e provare a non strapazzarti troppo nelle prossime 48 ore.