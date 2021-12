Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 17 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 17 dicembre 2021. La Luna sarà in Gemelli e il Sole nel segno del Sagittario. Il passaggio della Luna dama bianca nel segno dei Gemelli regalerà nuovo sprint alle vite dei segni d’aria. Il Sole renderà più ottimisti e grintosi i segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Sagittario

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai scontrarti con una Luna in aspetto opposto che non ti renderà affatto la vita facile. Cerca di avere prudenza per le prossime 48 ore, non lasciarti travolgere dal malumore, dalla malinconia anche se i tuoi progetti subiranno uno stallo improvviso. Sarà un momento passeggero. Da domenica potrai riprendere in mano le tue attività in vista di un 2022 che si preannuncia ricco di soddisfazioni.

11° – Vergine

Oggi la Luna in quadratura ti farà sentire più stanchezza e agitazione del dovuto. Potrebbero capitare piccoli incidenti di percorso, nulla di eclatante, che contribuiranno a irritarti. Servirà la massima cautela per non perdere le staffe. Prova a prendere le cose con filosofia e rimanda ogni appuntamento gravoso alla prossima settimana.

10° – Pesci

Oggi la Luna storta potrebbe stuzzicare la tua vena malinconia e nostalgica, farti tornare indietro con la mente. Non dovresti farlo! Stai per cominciare una fase della tua vita entusiasmante sotto ogni punto di vista. Dovresti arrivarci alleggerito di carichi emotivi, di pensieri e tormenti. Prova a guardare avanti, perché il futuro potrebbe presentarsi roseo.

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi finalmente comincerai a stare meglio, dopo un inizio settimana particolarmente conflittuale e nervoso. Da domani sarà un crescendo di emozioni positive che avrà il suo culmine domenica, quando la Luna entrerà nel tuo segno. Anche le coppie che hanno vissuto una crisi grave riusciranno a ritrovare un po’ di tranquillità in più. Chi ha da poco conosciuto una persona, potrebbe essere assalito da molti dubbi.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi e domani sarai protetto da una Luna in aspetto favorevole. Dovresti sfruttare la sua benevolenza, per cercare di recuperare un po’ di serenità nella tua vita, nelle relazioni. Stai attraversando un periodo piuttosto complicato in amore. Anche le relazioni più consolidate, potrebbero avere momenti di tensione provocata da problemi pratici, legati ai soldi, alla casa o alla burocrazia.

7° – Scorpione

Oggi sentirai una energia nuova, una ritrovata vitalità che ti è mancata negli ultimi giorni. Finalmente potrai ricostruire un equilibrio interiore e rapporti interpersonali più sereni. Dovresti approfittare di queste ore per organizzare qualcosa di speciale in occasione di domenica, una giornata che si prospetta molto intrigante dal punto di vista amoroso.

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi e domani la Luna illuminerà le tue giornate e ti permetterà di recuperare vitalità, il sorriso, la voglia di divertirti, di esprimerti a parole. Non sono stati pochi i Gemelli che nei giorni scorsi sono stati stranamente taciturni. D’ora in avanti vorrai esprimerti con più serenità, senza il timore di dire ciò che pensi. Favorite tutte le storie che nasceranno in questi giorni.

5° – Toro

Oggi sarà un giorno molto interessante, sicuramente più gratificante di quelli appena trascorsi. Più passeranno le giornate, sempre meglio andranno. Ti sarai già accorto di essere occupato in progetti importanti, in qualcosa che potrà regalarti frutti generosi nei prossimi mesi. Alcune novità rivoluzioneranno la tua vita professionale. Momento proficuo anche per l’amore; i cuori solitari dovrebbero uscire allo scoperto domenica prossima!

4° – Ariete

Oggi e sabato potrai contare sulla complicità di una splendida Luna. Sfruttala al massimo, per recuperare in amore. Chi negli ultimi tempi ha vissuto un distacco o alcune incomprensioni con il partner, potrà impegnarsi per ricreare una sintonia migliore nelle prossime 48 ore. Meglio darsi da fare, perché domenica la Luna in aspetto dissonante complicherà le cose!

Podio

3° – Acquario

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi potrai concederti una giornata più rilassante dopo una settimana molto pesante. Nei giorni passati hai accusato molto stress e stanchezza fisica. Il fatto è che di questi tempi sei pieno di tensione nervosa, letteralmente elettrico e se non troverai il modo di scaricare tutta questa elettricità finirai con lo stare male di nuovo. Recupero importante anche in amore.

2° – Capricorno

Oggi e domani si profilano due giornate interessanti, ma domenica la Luna sarà in opposizione. Approfitta di questo 48 ore per aumentare la serenità nel rapport di coppia, in famiglia, affronta le discussioni più importanti e non portarti nessuna questione in sospeso fino a domenica. Anche se sei uno fra i segni più forti del momento, di tanto in tanto potresti sentirti un po’ solo o incompreso: non demoralizzarti, si tratterà di qualche nuvola passeggera!

1° – Leone

Oggi sarà una giornata da segnare sul calendario, perché sancirà un nuovo inizio. Da qui in avanti potrai ricostruire da capo, anche se in passato hai vissuto una rottura dolorosa. Dicembre sarà un mese di recupero significativo, da tutti i punti di vista, anche emotivo, e di ricostruzione. Nei prossimi giorni potrai seminare in vista di un nuovo anno che si preannuncia ricco di sorprese.