Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 18 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 18 dicembre 2021. I Sole darà una nuova carica di energia ai segni di fuoco, mentre la Luna illuminerà i cuori dei segni d’aria. Giornata di recupero per lo Scorpione e il Cancro. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Sagittario

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sentirai il peso della Luna in aspetto opposto. Nel corso della giornata sarai assalito da timori e perplessità circa i tuoi progetti. Non disperare! Tutto si sistemerà per il meglio ed entro la prossima primavera vedrai i primi grandi risultati. Nel frattempo, sforzati di non perdere il controllo, specie in amore.

11° – Vergine

Oggi la Luna in quadratura farà emergere molta stanchezza fisica, un po’ di irritabilità e alcune tensioni in amore. Chi da giorni sta avendo problemi di coppia, avrà bisogno di doppia prudenza. Rimanda le discussioni importanti a domenica e per questo sabato prova a fare lo stretto indispensabile e basta.

10° – Pesci

Oggi sarai afflitto da nuovi dubbi e preoccupazioni, ma già a partire da domenica potrai rasserenarti. Adesso è indispensabile comprendere che il peggio è alle tue spalle e davanti a te hai un biennio molto promettente in cui potrai recuperare alla grande. Per farlo, però, dovrai arrivarci da pesi emotivi inutili, legati al passato.

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi comincerà un fine settimana che ti permetterà di recuperare. Domenica avrai perfino una giornata ricca di momenti piacevoli, se lo vorrai! In queste ore potrai verificare la validità dei tuoi sentimenti, riavvicinarti a una persona o trascorrere del tempo divertente accanto ai tuoi affetti. Anche se stai passando un periodo molto complicato, dovresti sfruttare questi giorni per staccare la spina.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi una magnifica Luna in Gemelli ti regalerà energia e vitalità. Approfittane, per affrontare le questioni importanti, i chiarimenti, le difficoltà non ancora superate. Domenica, purtroppo, sarà una giornata più nervosa e fiacca e ti converrà fare ben poco. Tieni duro, anche se da settimane vai avanti tra alti e bassi repentini.

7° – Gemelli

Oggi la Luna sarà ancora nel tuo segno: dovresti approfittare della sua benevolenza, per riportare un po’ di serenità nei rapporti con gli altri, in amore e in famiglia. Non hai un oroscopo contrario, ma nelle prossime settimane ti converrà usare un po’ di cautela con i soldi, evitare spese inutili e non infilarti in situazioni burocratiche o legali ambigue.

6° – Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi ti aspetta un sabato abbastanza piacevole e rigenerante: punta sulle prossime 24 ore, perché domenica sarà una giornata più difficile. È probabile che affioreranno di nuovo tensioni non risolte in amore, vecchi dissapori trascurati troppo a lungo. Se ci sarà da chiarire con il partner, meglio farlo in questa giornata.

5° – Scorpione

Oggi sarà un crescendo di emozioni positive che avrà il suo apice domenica prossima! Perché non fai programmi speciali per le prossime ore? Le stella favoriranno soprattutto la vita sentimentale, i nuovi incontri, i riavvicinamenti. Chi da giorni si sta facendo domande importanti riguardo la sua relazione, In questi giorni potrebbe trovare delle risposte.

4° – Acquario

Oggi avrai dalla tua parte la Luna, Giove e Saturno. Si preannuncia la giornata ideale per recuperare, sotto ogni punto di vista. Sei uscito da una settimana particolarmente faticosa, soprattutto a livello fisico. Per fortuna, in questo weekend riuscirai a recuperare forza, energia e perfino una buona sintonia con il partner.

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi meriti il podio, perché stai per cominciare una nuova fase della tau vita che avrà il culmine la primavera prossima. Anche i Leoni che sono usciti da un periodo particolarmente doloroso, potranno costruire una nuova vita, più felice. Sarà importante, però, riporre più fiducia nelle persone vicine.

2° – Capricorno

Oggi dovresti cercare di mettere in secondo piano la vita pratica, il lavoro e i progetti importanti, per concentrarti sull’amore e sugli affetti. Anche uno stacanovista come te ha bisogno di relax e di svago, altrimenti non potrai sfruttare al massimo i prossimi mesi. Concediti un fine settimana di riposo e divertimento.

1° – Toro

Oggi ti sarai conquistato il primo gradito dell’ambito podio, perché stai risalendo la china. Si preannuncia un weekend molto intrigante per l’amore e i nuovi incontri. Sul fronte lavorativo servirà pazienza, prima di vedere gli effetti delle rivoluzioni in atto.