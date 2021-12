Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 20 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 20 dicembre 2021. La Luna dissonante provocherà ancora il malumore ad Ariete e Bilancia. Occorrerà molta prudenza. Domenica di buon recupero per il Sagittario e l’Acquario. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sole sta per cominciare un nuovo transito che lo vedrà approdare in Capricorno. Non si tratterà, comunque, di un passaggio negativo. per i nativi in Leone. La Vergine sarà protetto da dei giganti del cielo di tutto rispetto: Sole, Venere e Mercurio. Domani la Bilancia sarà con le spalle al muro. È tempo di mettere da parte il lavoro per concentrarsi di più sulla famiglia. Infine, domani lo Scorpione comincerà una settimana decisamente promettente, perché potrà contare sulla benevolenza del Sole, della Luna, di Venere e Mercurio.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone si preannuncia una giornata un po’ nervosa. È probabile che sarà in ritardo con i tempi oppure dovrà fare i conti con una profonda stanchezza. Domani per la Vergine sarà un lunedì interessante che darà il via a una settimana entusiasmante. Fra poche ore anche il Sole tornerà di nuovo attivo. La Bilancia domani comincerà una settimana che si prospetta alquanto fiacca, sottotono. Forse dovrà risolvere qualche piccola problematica, ci sarà qualcosa da chiarire. Meglio usare molta cautela, specialmente in famiglia. Infine, domani per lo Scorpione sarà possibile recuperare terreno. Lo aspettano giornate favorevoli, specie dal punto di vista amoroso e relazionale.