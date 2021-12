Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 22 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 22 dicembre 2021. Luna transiterà nel cielo del Leone, mentre il Sole in Capricorno diffonderà energia e ottimismo a Vergine e Toro. Servirà prudenza a Cancro e Scorpione. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone si preannuncia una splendida giornata, rischiarata dalla Luna nel segno. Ti aspettano giorni di festa particolarmente piacevoli. La Vergine domani sarà incoraggiata dalle stelle a rallentare i suoi ritmi di lavoro e mettersi nell’ordine di idee del Natale. Lo attendono giorni molto promettenti, sotto ogni punto di vista. Nelle prossime ore la Bilancia potrebbe ricevere un invito del tutto inaspettato. Dovrebbe accettare, senza riserbo. Infine, domani per lo Scorpione si prospetta una giornata molto nervosa. Se qualcuno lo provocherà, gli converrà usare cautela, contare fino a tre prima di reagire.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone sarà una giornata particolarmente attiva e stimolante. La Luna nel segno gli fornirà l’energia necessari a portare avanti grandi progetti. L’importate è non ostinarsi a fare tutto da soli, ma dare retta anche a chi gli sta accanto. La Vergine domani comincerà un periodo molto favorevole che culminerà con l’ingresso della Luna nel weekend. La attende un Natale all’insegna delle belle emozioni, dell’amore e dei nuovi incontri. Sarà importante che nei prossimi giorni la Bilancia ritrovi più ottimismo, che si butti alle spalle le tensioni provate nei giorni scorsi. Infine, domani lo Scorpione avrà una giornata particolarmente nervosa. Servirà estrema cautela, non affaticarsi troppo. Da venerdì, per fortuna, potrà recuperare energia e perfino cominciare a fare progetti importanti per il 2022.