Oroscopo Paolo Fox domani, 22 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 22 dicembre 2021. La Luna saluterà il segno del Cancro per traslocare in Leone. Buone notizie per Ariete, Leone e Sagittario! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai più energia rispetto ai giorni appena trascorsi, ma i dubbi che ti hanno afflitto di recente non se ne andranno. Dovresti approfittare di queste ore per fermarti e capire cosa non sta funzionando. Sul fronte lavorativo ti stai impegnando parecchio, eppure non vedi grossi risultati. In amore più di un Ariete potrebbe avere avuto problemi di coppia o un periodo di distacco dal partner.

TORO: domani dovrai fare particolare attenzione, evitare le discussioni e gli sforzi eccessivi. Nonostante tu abbia ritrovato una bella forza e la tua proverbiale caparbietà, in questa giornata faticherai a tenere i nervi saldi. Al primo dissapore rischierai di perdere la pazienza, meglio rimandare i chiarimenti e le questioni importanti a un giorno più sereno.

GEMELLI: domani e giovedì sarai molto forte e dinamico, avrai voglia di fare, di metterti in gioco come non accadeva da tempo. Venerdì e sabato, però, si preannunciano giornate strane. A Natale è probabile che vorrai startene per i fatti tuoi, festeggiare con poche persone, quelle che più ami, e non esporti alle provocazioni altrui.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani, nonostante si cominci a respirare l’aria natalizia che ti piace tanto, nelle prossime ore sarai molto inquieto e pensieroso. Si prospetta l’ennesima giornata in cui non avrai serenità dentro di te, ti sentirai piuttosto solo o poco amato. Forse, avresti solo bisogno che le persone vicine comprendessero il tuo malessere, senza la necessità di esprimerlo a parole.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani e giovedì avrai molte stelle in aspetto favorevole, capeggiate da una splendida Luna nel segno. Sfrutta al massimo questa condizione astrologica, per recuperare energia e fare nuovi progetti in vista del 2022. Il prossimo anno potrebbe offrirti opportunità uniche nel lavoro: l’ideale sarebbe viverle con le persone giuste. Tu, però, dovresti imparare a dare più retta a chi hai accanto a te, non voler fare sempre di testa tua. Prudenza nei rapporti con Bilancia, Ariete e Cancro.

VERGINE: domani e giovedì saranno giorni promettenti, venerdì e sabato si prospettano perfino migliori, avrai forza ed energia da vendere! Il tuo Natale sarà illuminato da Luna, Sole, Venere e Mercurio: non potrai chiedere di più. Certo, Marte ancora in quadratura ti farà faticare parecchio, per realizzare tutto quello che hai in mente, niente sarà regalato. Ti aspettano, in ogni caso, giornate molto attive.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà importante sforzarsi di ritrovare l’ottimismo, di lasciarsi alle spalle il passato e le tensioni vissute. Questo consiglio varrà doppio per le coppie che hanno avuto problemi negli ultimi tempi. In questo periodo ci sono problemi da risolvere, legati alla casa e al lavoro, ma prova a trascorrere un Natale più tranquillo.

SCORPIONE: domani e giovedì saranno 48 ore un po’ nervose: cerca di avere prudenza, perché potresti sentirti perfino sotto pressione. Stringi i denti! A partire da venerdì comincerà una fase decisamente più promettente in cui potrai cominciare a pensare a grandi obiettivi e realizzazioni. In questi giorni cerca di non strapazzarti troppo e non fare le ore piccole.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: stai vivendo un momento molto importante, di grande crescita. Se fino a ora eri convinto di non avere grandi possibilità davanti a te, adesso dovrai ricrederti. Sia in amore, sia nel lavoro stanno per arrivare nuove occasioni d’oro, avrai scelte da fare interessanti. In questi giorni potrebbero arrivarti perfino soldi extra! A Natale, però, ti converrebbe evitare le situazioni stressanti e passare le feste con poche, fidate persone.

CAPRICORNO: domani avrai nuove conferme di un cielo molto generoso e lo sarà anche durante il Natale! Se arriverai ai prossimi giorni con serenità, con qualche peso e tensione in meno, con grandi progetti in mente da realizzare, allora saranno giorni fantastici. D’ora in poi potrai fare tanto, perché sarai sostenuto da pianeti molto forti, che aiuteranno sia i progetti di lavoro ambiziosi, sia l’amore, i rapporti di coppi, i nuovi incontri.

ACQUARIO: domani e giovedì saranno due giornate in cui potrebbe tornare un po’ di stanchezza o di malessere. Non sarai a terra come è accaduto la settimana scorsa, ma potresti sentirti un po’ stralunato e affaticato. Forse non starai bene con alcune persone o forse devi fare le ore piccole e sei in pensiero per cosa potrebbe capitare entro il weekend. Avresti bisogno di recuperare più energia!

PESCI: domani dovrai impegnarti di più per lasciare andare il passato. Da qui in avanti avrai stelle promettenti, fra pochi giorni arriverà anche Giove nel degno. È un bel momento per fare progetti di coppia importanti in vista del 2022. A Natale, però, la Luna sarà opposta: ti converrà usare molta cautela, tenere duro anche se avrai alcune ore un po’ frastornate o nervose.