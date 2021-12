Oroscopo Paolo Fox domani, 25 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 25 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno della Vergine e illuminerà il natale dei segni di terra. Prudenza per Sagittario, Gemelli e Pesci. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà il weekend di Natale e sarà un weekend tranquillo, piacevole in cui potrai fermarti a riflettere sul tuo futuro. Nel 2022 Giove raggiungerà il tuo segno e per te si spalancheranno molte porte. In amore e in famiglia mantieni prudenza.

TORO: domani sarà Natale! Si preannuncia una festa bellissima, perché illuminata da una splendida Luna nel segno della Vergine. Ritroverai un buon ottimismo, la voglia di riscatto per il prossimo anno, specie sul lavoro dove hai avuto qualche tensione in più. Il 2022 ti regalerà belle occasioni.

GEMELLI: domani ti occorrerà un po’ di prudenza, perché potresti avere la voglia di startene per conto tuo, lontano da tutto e tutti. Passare il Natale in famiglia, se da un lato è piacevole, dall’altro lato potrebbe sembrare troppo noioso a un segno come il tuo, sempre in cerca di stimoli nuovi. Se un programma è saltato o è stato rimandato al giorno dopo, non arrabbiarti!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani saranno due giornate tranquille. Dovresti approfittarne, per rilassarti in famiglia, ma anche per cominciare a ricostruire un equilibrio interiore. È indispensabile recuperare un po’ di fiducia e speranza nel domani, soprattutto a livello sentimentale e affettivo. Le coppie dovranno vincere la paura di non farcela con i soldi.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani inizierà un fine settimana che si prospetta molto intrigante. Oltretutto, domenica sarà la giornata ideale per affrontare eventuali chiarimenti rimasti in sospeso. Nelle prossime ore il cielo potrebbe riservarti qualche sorpresa piacevole dal punto di vista emotivo. Tu sfruttalo al meglio, cominciando a fare nuovi progetti lavorativi per il futuro.

VERGINE: domani avrai un Natale splendido, illuminato dalla Luna proprio nel tuo segno. Chissà che nelle prossime ore tu non abbia perfino un piccolo colpo di fortuna! D’ora in avanti comincerai a guardare il mondo in maniera diversa, più positiva.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani comincerà un Natale che ti porterà qualche riflessione in più. Purtroppo, avere il Sole, Venere e Mercurio dissonanti vuol dire idee diverse dal partner, contrasti, forse anche una capacità di sviluppo più grande rispetto a chi ti sta accanto. Tutto questo potrebbe comportare un po’ di amarezza, la sensazione di essere da soli, incompresi.

SCORPIONE: domani si preannuncia un Natale molto promettente in cui avrai una bella capacità di azione e forse potrai vincere perfino qualche sfida! Con la Luna, Mercurio e Venere in aspetto favorevole l’amore sarà in primo piano e chissà che non ti regali qualche sorpresa piacevole.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani ti aspetta un Natale un po’ strano. Meglio se potrai trascorrerlo con le persone giuste, che ti faranno stare bene. Se un piccolo programma salterà, non andare su tutte le furie, specie domenica! Prova a scaricare il tuo nervosismo in maniera costruttiva. L’amore potrebbe essere piacevole se vorrai rimetterti in gioco. Qualche piccola fortuna in arrivo.

CAPRICORNO: domani avrai Luna, Sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Si preannuncia un Natale emozionante, ricco di promesse. Anche chi è già soddisfatto di quel che ha, potrebbe ricevere qualcosa in più. Ottimo momento per i contatti, gli incontri, l’amore.

ACQUARIO: domani e dopodomani saranno due giornate utili per recuperare energia fisica, ricaricare le pile. Giocati le prossime ore in maniera intelligente, specie domenica pomeriggio. Fai quello che ti fa stare bene, circondati di persone piacevoli.

PESCI: domani dovrai fare i conti con la Luna opposta: sii prudente, perché sarà facile vivere qualche piccola tensione. Sforzati di mantenere la calma e concentrati, piuttosto, sul 2022. Con Sole, Mercurio e Venere in buon aspetto ti aspetta un anno ricco di promesse, soprattutto in amore. Le coppie più solide potranno fare progetti ambiziosi.