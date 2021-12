Il 2021 ha rappresentato parzialmente un anno di “normalità”, dopo i problemi dettati dal covid-19 che sono tuttavia ancora presenti sia nel nostro paese che in praticamente tutto il mondo. Il 2022 potrà simboleggiare ancora di più un netto passo in avanti da questo punto di vista.

Oroscopo Branko 2022: previsioni per tutti i segni zodiacali

Un astrologo esperto come Branko, attivo da molti anni nel nostro paese, può sicuramente aiutarci: l’astrologo di origine slovena come da tradizione a pochi giorni dall’arrivo dell’anno nuovo ha studiato gli astri per fornire una proiezione segno per segno relativa ai prossimi 12 mesi.

Ariete

Ariete potrebbe patire segni di stanchezza, causa lavoro e famiglia, sopratutto nella prima parte del 2022, visto che le “tossine” della parte finale del 2021 potrebbero influenzare il senso pratico del segno. Molto meglio la primavera ed il periodo estivo, fasi dell’anno che potrebbero portare novità molto importanti.

Toro

Sarà assolutamente necessario scegliere bene le proprie amicizie in vista dell’anno nuovo, visto che qualche errore di valutazione in merito ha portato a “uscite a vuoto”, sia in campo personale che lavorativo. Prestate particolare attenzione anche alle vostre finanze.

Gemelli

La parte centrale dell’anno sarà densa di emozioni, sopratutto dal punto di vista sentimentale: chi è già impegnato in una relazione potrebbe assistere a numerose novità, mai come nel 2022 il potere decisionale sarà totalmente in mano ai rappresentanti del segno.

Cancro

Parte iniziale e finale dell’anno che potrebbe sancire concretamente il termine di un periodo della vita, e il conseguente inizio di un altro. Non trascurate la capacità ricettiva della vostra famiglia che potrà agevolare questo passaggio.

Leone

Sarà un anno decisamente complesso e difficile da decifrare a tratti. Il consiglio per Leone è quello di “limare” un po’ i tratti più estremi del carattere che è solitamente votato alla socialità ma un po’ ingombrante a tratti.

Vergine

Vergine dovrà fronteggare una costante sensazione di inadeguatezza, causata più che altro dai fattori esterni che dai propri errori. I nati sotto questo segno dovrebbero sopratutto scegliere accuratamente chi seguire.

Bilancia

Il 2021 è stato decisamente positivo, a larghi tratti, ma il 2022 dovrà per forza di cose portare un po’ di novità e freschezza per i nati sotto questa costellazione. Spesso troppo compassati e conservativi.

Scorpione

I primi mesi non dovrebbero portare a grandi novità, ma la situazione cambierà, anche dal lato sentimentale, a partire dalla primavera, vero crocevia del 2022. Sarà il tempo delle decisioni, quindi valutate molto attentamente.

Sagittario

Discorso non troppo differente per i Sagittario, che a partire dai mesi primaverili dovranno scontrarsi con la realtà dei fatti, e saranno “costretti” a prendere una decisione anche per quanto riguarda il “settore” lavorativo.

Capricorno

2022 che dovrebbe iniziare sotto i migliori auspici, ma non sarà un anno “decisivo”, quanto piuttosto uno di transizione ma si tratta comunque di 12 mesi di grande rilevanza e “slancio emotivo”. Non sottovalutate alcun fattore.

Acquario

Fin dai primi mesi dell’anno nuovo sarà necessaria una massiccia dose di pazienza, sia relativa ai vostri cari, che potrebbero necessitare di un supporto maggiore del solito. La seconda parte del 2022 metterà in evidenza cosa avete sbagliato in precedenza.

Pesci

Segno tendenzialmente fortunato nei prossimi mesi, ma non sarà il caso di aspettare che la buona sorte arrivi ad aiutare: sarà essenziale un contributo attivo.