Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 25 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 25 dicembre 2021. Il Natale sarà illuminato da una bellissima Luna in Vergine che illuminerà la giornata dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Sagittario

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi servirà doppia prudenza, per tenere a bada il tuo nervosismo. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocare qualche contrattempo irritante, forse salterà un piccolo programma. Se così fosse, non andare su tutte le furie!

11° – Pesci

Oggi la Luna sarà in opposizione. Se non presterai attenzione, correrai il il rischio di scivolare nella malinconia, di lasciarti sopraffare dai ricordi dolorosi, dai rimpianti. Cerca di non dare retta a questo pessimismo, ma sforzati di pensare al tuo futuro. Il 2022 sarà un anno pieno di sorprese!

10° – Gemelli

Oggi dovrai contrastare gli effetti negativi di una Luna in quadratura. Nel corso della giornata potrebbe subentrare un po’ di noia o di stanchezza, forse sentirai il bisogno di stare lontano da tutto e tutti. Dovresti evitare le situazioni stressanti e trascorrere un Natale tranquillo, insieme a pochi, sinceri affetti.

9° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi potrai passare una giornata di festa tranquilla e domenica, quando la Luna raggiungerà il tuo segno, andrà perfino meglio! Certo, le prossime ore non riusciranno a risolvere tutte le tue perplessità, tutte le incomprensioni che da giorni stai vivendo con le persone intorno.

Posizioni medie

8° – Cancro

Oggi si preannuncia un Natale tranquillo, senza alti e bassi. Questo fine settimana stimolerà qualche momento di riflessione in più. Sfrutta le prossime 48 ore per rilassarti insieme alla tua famiglia, ma anche per ritrovare un equilibrio interiore che negli ultimi mesi ti è venuto a mancare. Cerca di avere più fiducia nel futuro!

7° – Ariete

Oggi e domani si prospettano due giorni sereni, senza grandi imprevisti, in cui potrai staccare il cervello dai problemi pratici. Dovresti approfittarne, per cominciare a vagliare nuove possibilità future, nuovi modi per recuperare e prenderti perfino la tua rivincita personale. In amore occorrerà ancora un po’ di prudenza.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi comincerà un fine settimana che ti aiuterà a ritrovare la forma fisica. Nelle ultime settimane hai preteso troppo dal tuo corpo e adesso senti tutto il peso degli sforzi compiuti. Saranno due giornate serene in cui potrai recuperare energia e riportare l’armonia in famiglia.

5° – Leone

Oggi sarà una giornata a dir poco entusiasmante e domenica potrebbe rivelarsi perfino migliore. Ti aspetta un weekend ricco di emozioni piacevoli, tanto amore e forse perfino qualche sorpresa. Goditi la tua famiglia, ma non dimenticare di cominciare a pensare ai progetti per il 2022.

4° – Scorpione

Oggi e domani l’amore potrebbe tornare in auge anche nelle vite di chi è stato solo a lungo. Con un cielo così benevolo sarà difficile non vivere momenti piacevoli con le persone che ami. Anche chi negli ultimi tempi ha avuto qualche dissapore in casa, avrà la possibilità di ritrovare una buona armonia. Aspettai qualche piccola gratificazione in più.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai sul podio dei segni favoriti di questo weekend natalizio. Non potrebbe essere diversamente, visto che la Luna, il Sole, Venere e Mercurio saranno in aspetto favorevole. Non solo l’amore andrà alla grande, ma ritroverai la voglia di prenderti un bel riscatto sul lavoro.

2° – Capricorno

Oggi sarà una giornata di grande forza. Anche chi ha già ottenuto belle soddisfazioni e non potrebbe chiedere di pi, potrà attendersi qualche bella sorpresa, una soddisfazione personale. Ottimo momento anche per l’amore, gli affetti, i contatti e i nuovi incontri. I cuori solitari dovrebbero uscire allo scoperto!

1° – Vergine

Oggi ti sei conquistato il primo gradino del podio, grazie alla presenza della Luna nel tuo segno, a Sole, Mercurio e Venere nel cielo dell’amico Capricorno. Ti aspetta un Natale bellissimo, sotto ogni punto di vista. Ritroverai la positività, l’ottimismo, la voglia di guardare al futuro con più fiducia. Favoriti i nuovi incontri, le storie d’amore iniziate da tempo e quelle nuove.