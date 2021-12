Oroscopo Paolo Fox domani, 26 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 26 dicembre 2021. Al pomeriggio la Luna lascerà il segno della Vergine e si sposterà in Bilancia. I segni d’aria potranno beneficiare del nuovo transito, mentre per l’Ariete, il Capricorno e il Cancro occorrerà un po’ di prudenza. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una domenica un po’ sottotono, per colpa della Luna in opposizione. Potrai rifarti a Capodanno, perché sarà molto promettente. Inoltre, sarebbe il caso di buttarsi alle spalle certi ricordi tristi e concentrarsi sul 2022. Il prossimo anno ti regalerà molte soddisfazioni e nuove opportunità, per cui anche se qualche progetto è saltato o slittato, su di morale!

TORO: domani sarà una giornata di grande forza, come tutto il periodo. In questi giorni hai grinta e coraggio da vendere, riesci a fare nuovi progetti, chiudere le situazioni e i rapporti ormai inutili e perfino andare a parlare con chi non la pensa come te e cercare un confronto a quattr’occhi.

GEMELLI: domani pomeriggio sarà molto meglio del mattino: se hai cose importante da fare, concentrale nella seconda parte della giornata. Purtroppo, a inizio 2022 dovrai affrontare una questione legale o burocratica, forse sarà necessario arrivare a un compromesso. Oltretutto, se negli ultimi tempi hai avuto una crisi di coppia, ci sono state molte polemiche è probabile che dovrai rivedere anche il tuo amore, capire cosa fare.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora un tormento interiore, una crisi che ti affligge da tempo. Se al mattino non ti mancherà l’energia, in serata potrebbe emergere un po’ di fiacchezza. D’ora in poi dovrai cercare di superare questa tua crisi interiore. Per farlo, sarà necessario smettere di pensare al passato e cominciare ad accettare i cambiamenti in corso nella tua vita. Se riuscirai, potresti andare molto lontano.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata interessante: non distrarti troppo dai tuoi obiettivi, dalle qualità che possiedi, come il coraggio, la forza, la vitalità, la passione. Le prossime settimane potrebbero offrirti molte occasioni importanti, forse perfino una passione. Molto presto ti libererai anche della opposizione di Giove e chissà che non comporti un miglioramento significativo con le finanze che negli ultimi tre mesi hanno subìto una piccola battuta d’arresto.

VERGINE: domani sarà una giornata molto forte. Venere, sempre in aspetto favorevole, aiuterà l’amore, Le coppie di vecchia data è probabile che abbiano progetti importanti da realizzare. Chi è single non dovrebbe isolarsi, ma uscire e mettersi in gioco. Sa avrai voglia di passare il Capodanno in tranquillità, senza tanto chiasso intorno, asseconda questo desiderio.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e fino alla fine del mese servirà molta prudenza. Gli ultimi giorni di dicembre saranno sottotono, forse dovrai chiarire delle questioni, risolvere problemi. Anche se il vero problema potrebbe essere che ti senti poco spalleggiato dagli altri, dal partner o da un collega di lavoro. Potresti avere nuove insicurezze e perplessità: cerca solo di non arrabbiarti troppo!

SCORPIONE: domani sarà una domenica molto promettente. Qualcuno sta già facendo il pieno di emozioni piacevoli in vista della fine dell’anno. Con il Sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto stai vivendo un momento importante, se vorrai programmare il tuo futuro, se vorrai pensare anche a progetti a breve termine. Non restare fermo!

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani mattina potresti sentirti ancora un po’ giù di corda. Per molti Sagittario il Natale è stato un giorno privo di grandi emozioni, se non perfino indaffarato, pieno di cose da fare. Niente di grave! Potrai recuperare con un Capodanno molto interessante, che vedrà anche la Luna nel tuo segno. Prova a passare più tempo con le persone che ti fanno stare bene.

CAPRICORNO: domani la prima metà della domenica sarà molto più stimolante e dinamica della seconda metà. Forse hai un grande progetto in testa che vorrai sviluppare. Avere il Sole, Venere e Mercurio nel segno vuol dire che qualcosa di speciale dovrà accadere, se non è già successo, in amore, che sia un progetto, un chiarimento, tutto sarà possibile. Da qui fino ai prossimi mesi sarai sostenuto da un grande cielo che porterà molte cose positive.

ACQUARIO: domani sarà una domenica interessante, anche per l’amore, soprattutto dal pomeriggio in poi. Speriamo che tu sia riuscito a recuperare la forma fisica, perché di recente ti è venuta a mancare, sei stato poco bene, se non hai perfino avuto un piccolo disturbo fisico. D’ora in avanti dovresti cominciare a pensare al futuro, a nuove idee da sviluppare e concentrarti di meno sul mettere in ordine quello che hai già fatto.

PESCI: domani sera finalmente la Luna non sarà piò opposta. Dopo alcuni giorni in cui potresti esserti sentito giù di morale, triste, nostalgico, da domani pomeriggio riuscirai a recuperare un umore migliore. Oltretutto, fra pochissimo Giove raggiungerà il tuo cielo e tu potrai vivere un inizio 2022 molto promettente. Le coppie più solide saranno molto favorite dalle stelle, ma anche chi è stato deluso in amore, potrà avere il suo riscatto.