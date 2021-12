Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 27 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 27 dicembre 2021. La Luna transiterà ancora nel cielo della Bilancia. Buone notizie per i segni d’aria! Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrebbe ritrovarsi a discutere con un ex. Sarà indispensabile mantenere i toni pacati. Per il Toro domani potrebbe essere la giornata giusta per preparare le valigie e partire. Sarà una vacanza più che meritata! Domani i Gemelli saranno liberi dalle opposizione planetarie, più leggeri e spensierati. Infine, il Cancro dovrebbe approfittare delle prossime ore per riposare un po’ e magari iniziare una dieta depurativa.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà fronteggiare gli effetti negativi di una Luna in opposizione. Nel corso della giornata potrebbero nascere tensioni in amore e in famiglia: occorrerà avere molta attenzione. Si preannuncia un inizio settimana promettente per i nativi in Toro, specie in amore. Chi sarà ancora single, nonostante un cielo così favorevole, vorrà dire che non avrà voglia di impegnarsi. I Gemelli avranno un lunedì e un martedì molto interessanti in cui potranno recuperare il tempo perso, prendersi perfino una piccola soddisfazione personale. Infine, per il Cancro domani sarà ancora un cielo dubbioso, che stimolerà perplessità e ripensamenti continui. Dovrà impegnarsi non poco per ricostruire un migliore equilibrio interiore.