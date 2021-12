Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 27 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 27 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La settimana comincerà con la Luna nel segno della Bilancia, mentre Venere si troverà ancora in Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario potrà organizzare un viaggio d’amore, magari per Capodanno, quando avrà una magnifica Luna nel segno. Il Capricorno domani dovrà rilassarsi un po’ e fare passare il transito della Luna in Bilancia. Per l’Acquario domani sarà possibile recuperare in amore, ritrovare una buona sintonia con il partner. Infine, domani i Pesci si sarà liberato della negatività della Luna e potrà godersi una piacevole tombolata natalizia in famiglia.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario ritroverà la voglia di esplorare nuovi territori, di mettersi in gioco in qualche nuova avventura. Dovrebbe sfruttare la giornata anche per programmare un Capodanno speciale e sfruttare la Luna nel segno. Domani il Capricorno potrebbe accusare un piccolo calo fisico, provocato dal transito lunare in Bilancia. Tra lunedì e martedì potrebbe emergere un po’ di agitazione: occorrerà prudenza. Per l’Acquario comincerà una settimana che gli consentirà di recuperare, sia a livello fisico che emotivo. Ottimo momento per l’amore. I Pesci stanno per iniziare una fase della loro vita che si preannuncia particolarmente fortunata. Mercoledì, oltretutto, Giove entrerà nel segno e già potrebbero esserci le prime grandi novità.