Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi alle strette dai pianeti? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà sottotono con una Luna opposta lunedì e martedì. In compenso il 2022 inizierà alla grande con un bellissimo weekend illuminato dalla Luna in aspetto favorevole. Anche se hai una gran voglia di recuperare, in questi giorni non farti prendere dall’ansia della prestazione, dai tempo al tempo. Capodanno molto stuzzicante con la dama bianca dello zodiaco in Sagittario.

Toro

La settimana si preannuncia molto promettente, tu sarai al centro dell’attenzione. Lunedì sarà un inizio molto dinamico ed energico. Gli unici giorni in cui ti servirà un po’ di cautela saranno mercoledì e giovedì, quando la Luna diventerà opposta. Non dovrai dare retta all’ansia, al nervosismo, alle preoccupazioni pratiche. Capodanno molto intrigante con Venere e Mercurio in ottimo aspetto.

Gemelli

La settimana inizierà molto bene. Ottimo lunedì. Ritornerà la voglia di fare, di avere le redini della tua vita lavorativa in mano e darle la direzione che preferisci. Purtroppo il Capodanno nascerà in maniera nervosa. Tra venerdì e sabato dovrai usare la massima cautela, altrimenti rischierai di esplodere dalla rabbia. Il fatto è che da tempo non ti concedi una pausa e invece sarebbe necessaria!

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani la settimana partirà con dubbi e turbamenti, specie in amore. Lunedì e martedì, infatti, la Luna in dissonanza amplificherà la crisi interiore che vivi da tempo. Per fortuna, da mercoledì Giove inizierà un nuovo transito che ti proteggerà per tutto il 2022. Se tra martedì e mercoledì diventerai un po’ scontroso, non avrai voglia di festeggiare il Capodanno, sforzati di non ascoltare questo malessere. Chissà che proprio l’ultimo dell’anno non sia foriero di novità interessanti.

Leone

Settimana molto interessante in cui potrai fare sfoggio di tutte le tue qualità migliori, come la forza, la grinta e la caparbietà. Solamente tra mercoledì e giovedì la Luna in dissonanza potrebbe causare qualche disagio in amore o in famiglia. Cerca di avere più pazienza nei rapporti con gli altri. Capodanno entusiasmante, illuminato da una bellissima Luna in Sagittario. Mercoledì finalmente ti libererai di Giove opposto!

Vergine

La settimana si preannuncia molto interessante. Mercoledì e giovedì ci sarà una bellissima Luna che ti permetterà di recuperare in amore, se negli tempi lo hai un po’ trascurato, per occuparti di questioni pratiche. Purtroppo mercoledì Giove diventerà opposto: è probabile che dovrai riprendere in mano un contratto, sistemare una faccenda legale, ma nulla di cui preoccuparsi! Occhio alle spese, perché nei prossimi giorni potrebbero aumentare. Capodanno sottotono.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà con un lunedì contraddistinto da nuove perplessità, qualche ripensamento suscitati dalla Luna nel segno. Mercoledì Giove comincerà un nuovo transito e in particolare chi ha ascendente Bilancia, Gemelli o Acquario potrà ottenere qualcosa in più. Capodanno spumeggiante con una bellissima Luna in Sagittario!

Scorpione

Lunedì si prospetta una giornata molto attiva, anche se il meglio arriverà mercoledì. A metà settimana, infatti, potrai contare sulla Luna nel tuo segno e soprattutto sul nuovo passaggio di Giove in Pesci. Chissà che non arrivino presto notizie interessanti! Avere Giove di nuovo favorevole vuol dire che d’ora in avanti potrai aspettarti qualcosa in più. Anche se il passato potrà pesare ancora un po’ sulle vicende economiche, piano piano riuscirai a guardare al futuro con più fiducia. Capodanno stuzzicante per l’amore.

Sagittario

La settimana comincerà con un lunedì molto stimolante, in cui crescerà la voglia di intraprendere strade nuove, esplorare nuovi confini, rimettersi in gioco e vivere emozioni piacevoli. Mercoledì Giove non sarà più favorevole: l’ideale sarebbe arrivare a un compromesso al più presto, se hai una disputa legale in corso. Il tuo Capodanno sarà accompagnato da una splendida Luna nel segno. Cerca di fare programmi interessanti per quel giorno, ma soprattutto, non arrivarci con tensioni irrisolte in amore.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà un po’ sottotono. Lunedì e martedì la Luna in dissonanza potrebbe comportare un po’ di agitazione, un lieve calo fisico. Fai attenzione, soprattutto alla schiena che è il tuo punto debole da sempre. Per il resto la settimana sarà un crescendo di emozioni positive fino a un Capodanno che si preannuncia fin d’ora molto intrigante. Domenica sera molti promettente per l’amore, grazie a Luna, Venere e Mercurio nel segno!

Acquario

La settimana comincerà molto bene. Lunedì e martedì la Luna sarà in ottimo aspetto e ti permetterà di recuperare piano piano, sotto ogni punto di vista. Le giornate intorno a Capodanno saranno particolarmente importanti per l’amore. L’unico aspetto da sistemare sarà quello economico. Mercoledì Giove lascerà il tuo segno, ma comincerà un transito utile che potrebbe portare al recupero di alcune situazioni finanziarie o a risolvere certe indecisioni lavorative.

Pesci

Sta per cominciare un periodo davvero molto fortunato in cui tu sarai tra i grandi protagonisti della scena. Tanto per cominciare, mercoledì Giove entra nel tuo segno: preparati a vivere novità importanti nel lavoro e in amore, in famiglia. Anche chi ha vissuto momenti difficili nei rapporti tra genitori e figli, chi ha avuto un tradimento, potrà recuperare alla grande. Avere Giove nel segno significa avere buone chance di uscire vincitore da eventuali dispute di ogni genere, anche legali. Capodanno sottotono, ma potrai superarlo bene, pensando che ti aspettano un gennaio e un febbraio pieni di occasioni d’oro!