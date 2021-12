Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 28 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani martedì 28 dicembre 2021. La Luna transiterà ancora nel cielo della Bilancia, dopodiché in serata entrerà nel cielo dello Scorpione. Buone notizie per i segni d’acqua! Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete riuscirà a raggiungere un accordo importante e mettere la parola fine su una situazione che lo aveva agitato parecchio. Per il Toro si preannuncia un’altra giornata elettrizzante È probabile che qualcuno sia alle prese con gli ultimi preparativi, prima di partire per una più che meritata vacanza. I Gemelli domani potranno godersi dei momenti ricchi di tenerezze, gesti affettuosi, mentre il Cancro avrà i primi segnali di un nuovo, fortunato transito: Giove sta per lasciare l’Acquario e raggiungere il segno dei Pesci. Nelle prossime settimane molte cose cambieranno!

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà fare ancora i conti con gli effetti della Luna in opposizione. Nonostante tutto potranno ritenersi soddisfatti, perché qualcosa ha cominciato a muoversi, nuovi progetti sono partiti timidamente. Per il Toro domani ci sarà una grande voglia di riscatto, vivere una vita migliore di quella passata. Sarà una settimana contraddistinta da molta grinta e forza. I Gemelli domani avranno dalla loro parte una Luna amica che, però, non basterà a spazzare via la loro profonda stanchezza. Dovrebbe approfittare di questi giorni per riposare un po’ e fare il pieno di energia. Infine, domani il Cancro comincerà a recuperare la strada, dopo un periodo di grande smarrimento interiore. In amore, sarò importante ascoltare i propri sentimenti, non soffocare le emozioni.