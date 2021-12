Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 30 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani giovedì 30 dicembre 2021. In serata la Luna abbandonerà il cielo dello Scorpione per approdare in Sagittario. Si preannuncia una fine dell’anno scoppiettante per i segni di fuoco! Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà voglia di organizzare una fuga sexy per Capodanno, complice una Luna maliziosa in Sagittario. Il Toro domani ritroverà fiducia nel domani, l’entusiasmo di fare nuovi progetti. Nelle prossime ore i Gemelli potrebbero decidere di partire per un luogo lontano dal chiasso e festeggiare un Capodanno più tranquillo. Infine, domani il Cancro cominceranno una nuova fase della loro vita, più fortunata, in concomitanza con il passaggio di Giove in Pesci.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete, anche se non avrà una giornata particolarmente attiva, potrà cominciare a fare progetti per il nuovo anno. Soprattutto da marzo in poi sarà un anno ricco di occasioni d’oro. Per il Toro domani potrebbe essere un giovedì molto indaffarato, pieno di compiti da portare a compimento. Nel corso della giornata salirà un po’ di stanchezza: meglio non esagerare. I Gemelli cominceranno a percepire i primi segnali del nuovo transito della Luna nel segno del Sagittario. L’ideale sarebbe non strafare, arrivare a Capodanno riposati, senza programmi troppo faticosi. Infine, domani il Cancro riuscirà a recuperare un po’ di serenità, dopo due mesi davvero pesanti, dal punti di vista sentimentale ed emotivo.