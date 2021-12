Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 31 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 31 dicembre 2021. Il 2021 sta per terminare. Il Capodanno sarà accompagnato da una Luna in Sagittario e Venere nel segno del Capricorno. Chissà che la notte di San Silvestro non regali l’amore ai segni di fuoco e di terra… Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone e la Bilancia potranno scatenarsi e godersi una notte di San Silvestro che sarà illuminata da una magnifica Luna in Sagittario. Per lo Scorpione sarà un crescendo di emozioni positive che culminerà domenica, con l’arrivo della Luna nel segno dell’amico Capricorno. Ottimo momento per l’amore. Infine, nelle prossime ore la Vergine dovrà avere particolare prudenza, soprattutto in amore. La Luna in aspetto contrario potrebbe renderla più nervosa o critica del dovuto.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone ritroverà nuova verve, dopo alcune giornate piuttosto giù di tono. Lo aspettano giorni ricchi di emozioni piacevoli e forse potrà vincere perfino qualche nuova sfida. La Vergine domani avrà bisogno di tranquillità e poche, fidate persone intorno. Con la Luna in dissonanza sarà meglio non organizzare un Capodanno troppo caotico e stancante! Nelle prossime ore la Bilancia potrà contare su una Luna particolarmente stuzzicante. Sta per cominciare un periodo che le permetterà di trovare i giusti stimoli, quegli input che le sono mancati di recente. Infine, domani lo Scorpione avrà un’altra giornata di grande forza, anche se il meglio arriverà domenica, con l’ingresso della Luna in Capricorno. Chiuderà la sua settimana con una marcia in più.