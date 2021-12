Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 1 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani sabato 1 gennaio 2022. Dopo un 2021 particolarmente turbolento, sta per cominciare un nuovo anno che si preannuncia ricco di novità interessanti per tutti i segni zodiacali. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani l’Ariete accoglierà il nuovo anno con la vitalità fornitagli da una bellissima Luna in aspetto favorevole. Domani il Toro potrà contare sulla benevolenza della sua amata protettrice, mentre i Gemelli potrebbero avere piccole complicazioni in amore. Il 2022 partirà con Giove in ottimo aspetto per i nativi in Cancro. Il pianeta della fortuna stimolerà il segno d’acqua a viaggiare, lasciare i confini nazionali per esplorare il mondo.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete e il Toro avranno un inizio dell’anno molto promettente, illuminato da un cielo favorevole. Potranno sfruttare le prossime ore per recuperare le energie e più tranquillità, ma anche per cominciare a fare nuovi progetti di lavoro. I Gemelli, al contrario, dovranno fronteggiare una Luna in opposizione che potrebbe renderli piuttosto affaticati, se non perfino annoiati, apatici. Una piattezza che toccherà soprattutto i sentimenti. Nelle prossime ore il Cancro dovrà impegnarsi per non pensare troppo al passato, ma cominciare a guardare avanti, con più ottimismo. Forse, sarebbe il caso di fermarsi a riflettere sul proprio rapporto di coppia, se da tempo va avanti una crisi.