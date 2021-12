Oroscopo Paolo Fox domani, 1 gennaio 2022: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 1 gennaio 2022. La Luna sarà ancora nel segno del Sagittario fino a sera, dopodiché traslocherà in Capricorno. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un inizio dell’anno molto importante, grazie a una magnifica Luna in Sagittario. Comincia e fare buoni propositi e mantieni l’entusiasmo fino a maggio, un mese che sarà pieno di grandi rivelazioni. D’ora in poi le soddisfazioni arriveranno, ma non tutte subito. In amore servirà molta prudenza, se accanto avrai qualcuno non bravo a capirti.

TORO: domani comincerà un fine settimana molto interessante. Domenica, oltretutto, potrai contare su Luna, Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Nelle prossime 24 ore prova a ritrovare un po’ di tranquillità in più, parlare con una certa persona o concentrarti su un progetto di lavoro che ti appassiona. Novità in vista.

GEMELLI: domani sarà un’altra giornata un po’ fiacca, pesante, per qualcuno perfino noiosa. Già da un giorno ti trascini questo senso di infiacchimento oppure sei talmente assorbito da molte cose, che semplicemente non vedi l’ora di tornare alla vita normale. Stelle stimolanti per quel che riguarda il lavoro, mentre in amore regna la calma piatta.

CANCRO: Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopo domani dovresti cercare di non pensare troppo al passato. Qualcuno potrebbe rendersi conto di avere accanto a sé la persona sbagliata, qualcuno che non lo fa stare bene. Non tutte le coppie vivranno una crisi irrimediabile. Forse, in questo momento, hai solo bisogno di avere qualcosa in più, forse ti manca la passione dei primi tempi. Sarà importante approfondire.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarai pieno di energia, forza e magnetismo che attrarrà gli altri come calamite. Da un po’ di tempo sei tornato alla ribalta e più andrai avanti, meglio sarà! Dovresti sfruttare questi giorni per fare nuovi progetti in vista dei prossimi mesi. Occhio alle finanze, però, perché di recente potresti avere avuto qualche difficoltà legata a una proprietà, a un immobile.

VERGINE: domani sarai ancora piuttosto frastornato, stanco o teso. Il nuovo anno inizierà con qualche piccola rivincita personale, ma anche con alcuni problemi personali da risolvere. Potrebbe non chiudersi un accordo di lavoro oppure sarai tu a non sentirti stimato e rispettato a sufficienza e, per questa ragione, arrabbiarti, cominciare a guardarti intorno. In amore occorrerà cautela: c’è una distanza da colmare.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani ci sarà una bellissima Luna a illuminare il tuo inizio dell’anno. Purtroppo, però, dovrai ancora fare i conti con alcuni pianeti veloci e contrari che continuano a procurarti troppi impegni e molta ambiguità nei rapporti con gli altri. Saranno giornate in cui vorrai fermarti e schiarirti le idee, capire di cosa e di chi potrai fidarti d’ora in avanti.

SCORPIONE: domani comincerà l’anno in maniera interessante, stimolante. Fin da subito ti accorgerai di avere buone occasioni da sfruttare, novità in arrivo. Il regalo migliore che potresti farti quest’anno sarà quello di iniziare a non stare più male per gli altri, farsi scivolare le cose addosso. Prendi tutto troppo sul personale! Una Venere particolarmente benevola potrebbe riservare qualche sorpresa in amore.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani la Luna sarà ancora nel tuo segno! Il 2022 si preannuncia un anno di grandi missioni da portare a compimento. Una riguarderà l’amore, ritrovare la passione che è mancata negli ultimi tempi. Un’altra, invece, avrà a che fare con il lavoro, un nuovo progetto da avviare. Avrai tutte le anche in regola per farcela! Chi è incappato in qualche piccolo contrattempo o ritardo, non dovrà allarmarsi. Le stelle di questi primi mesi saranno molto confortevoli, soprattutto sul fronte finanziario.

CAPRICORNO: domani avrai un cielo di grande forza a sostenerti. Il Sole, la Luna, Venere e Mercurio nel segno, Giove di nuovo favorevole: cosa potrai chiedere di più? Avrai voglia di metterti all’opera per cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo. In realtà, non avrai nemmeno bisogno di tante persone che ti aiutino a livello progettuale, perché tu sei un incredibile ingegnere nella vita! L’importante sarà avere quei pochi, validi punti di riferimento, nella professionale e in amore.

ACQUARIO: domani comincerà un 2022 che sarà molto impegnativo, ti imporrà di fare una selezione delle cose da portare avanti. In questo momento ti sei prefisso grandi obiettivi da realizzare. La presenza di Saturno nel segno ti indurrà a mantenere più rigore, più disciplina, perché negli ultimi tempi hai sentito il peso di molta stanchezza. Qualcuno ha preferito concedersi un po’ di relax in più. D’ora in poi dovrai impegnarti sodo, perché una piccola passione potrebbe crescere a tal punto da trasformarsi in qualcosa di più importante.

PESCI: domani sarà un’altra giornata un po’ confusa. Ti converrà tenerti alla larga dalle persone che potrebbero aumentare la tua confusione, farti ricordare un passato doloroso. Ora che Giove è nel segno dovresti considerare solo le strade che ti porteranno nuove opportunità successi, esperienze e iniziative interessanti. I primi mesi del 20220 potrebbero portare novità importanti, a patto che tu faccia la tua parte!