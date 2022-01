Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 2 gennaio

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, domenica 2 gennaio 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il 2022 proseguirà con la Luna nel cielo del Capricorno, mentre Mercurio approderà in Acquario. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sagittario ritroverà Mercurio di nuovo come valido alleato. I progetti professionali, il commercio, le trattative d’ora in poi saranno sostenute dal pianeta degli affari. Per il Capricorno domani ci sarà una bellissima Luna Nuova a illuminare la sua vita sentimentale. Domani l’Acquario accoglierà Mercurio nel suo cielo. Il pianeta gli darà un nuovo slancio sul lavoro. Infine, domani i Pesci non avranno più Mercurio in ottimo aspetto, ma non dovranno temere. La loro scalata al successo non verrà minimamente intaccata.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà una domenica interessante, che gli consentirà di fare il pieno di energia in vista dei prossimi impegni professionali. Per il Capricorno domani potrà contare sulla complicità di Luna, Sole e Venere: ottima partenza di anno! Se nei giorni scorsi ha vissuti piccole difficoltà in amore e in famiglia, dovrebbe approfittare di questi giorni per chiarire. Domani l’Acquario potrebbe accusare un leggero calo fisico. Gli converrà cercare di recuperare le energie, perché nel 2022 gli impegni, le cose da fare saranno molte! Infine, i Pesci, dopo un Capodanno sottotono, potranno rifarsi in questa domenica, grazie a una splendida Luna nel segno dell’amico Capricorno.